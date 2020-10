Conferenza stampa Conte oggi 18 Ottobre: come e dove vedere la diretta

Conferenza stampa Conte oggi 18 ottobre 2020: come e dove vedere la diretta con le spiegazioni sul nuovo DPCM.

La conferenza stampa di Giuseppe Conte è attesa per oggi, domenica 18 ottobre 2020. Il Premier torna a parlare alla stampa per spiegare le decisioni del Governo sulle misure di restrizione necessarie per contenere la nuova ondata di contagi da coronavirus. Solo nella giornata di sabato, sono stati 10.925 i nuovi positivi e 47 morti. Numeri sempre crescenti che spingono il Governo ad intervenire con misure ad hoc per per cercare di frenare l’ondata dei nuovi contagi.

Il Presidente del Consiglio illustrerà alla stampa le misure contenute nel nuovo DPCM solo dopo l’incontro con le varie forze di governo, le Regioni, gli Enti locali ed il Cts.

“Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quelle contenute nel Dpcm che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento”, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

Diretta streaming conferenza Giuseppe Conte: dove vederla, come vederla e a che ora

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa in diretta streaming sulla sua pagina Facebook esattamente come accaduto per tutte le altre conferenze stampa trasmesse durante il lockdown.

La conferenza stampa di Conte sarà trasmessa in diretta anche dalle principali reti televisive come Raiuno, canale 5 e La7 che daranno spazio alle parole del Premier. Probabilmente, la conferenza ci sarà solo nel pomeriggio.



Attraverso la pagina Facebook del Premier, sarà così possibile ascoltare le sue parole e capire effettivamente quali saranno le restrizioni adottate per le prossime settimane, considerate necessarie per evitare un nuovo lockdown e tenere monitorata la seconda ondata di contagi.

Nuovo DPCM anti Covid: quali saranno le nuove restrizioni?

Quali restrizioni saranno contenute nel nuovo DPCM? Le attività commerciali resteranno aperte? I locali potranno continuare a svolgere il proprio lavoro anche dopo la mezzanotte? Ci sarà realmente un coprifuoco intorno alle 22? Sarà vietato sostare davanti ai locali dopo una determinata ora? Cosa accadrà ad attività come palestre, centri estetici e via dicendo?

A questa e a tante altre domande risponderà il Premier Giuseppe Conte facendo il punto sulla situazione dopo un incontro con le regioni e i comuni.