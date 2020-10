Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 17 ottobre: un clamoroso addio e tante lacrime nel parterre del trono over.

La registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre, come fa sapere il Vicolo delle News, inizia con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. La dama del trono over sta continuando a frequentare Biagio con cui c’è già stato un bacio molto passionale. Gemma racconta di essere molto felice, ma ben presto, per la dama arriva l’ennesima delusione. Maria, un’altra dama, racconta di aver ricevuto la visita a sorpresa di Biagio che l’ha raggiunta in ospedale il giorno della nascita della nipotina. Come se non bastasse, Gemma scopre che Biagio, dopo aver lasciato con lei, abbia visto anche un’altra dama, Sabrina. Per la Galgani, dunque, non c’è pace.

Tutte le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre

Lacrime per Beatrice, la corteggiatrice di Davide Donadei nella registrazione del 17 settembre come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News. Il tronista, oltre ad aver baciato nuovamente Beatrice, è uscito in esterna con Chiara con cui ci sarebbe stato un bacio molto passionale. Al centro dello studio si siedono così Michele e Roberta. Tra i due la conoscenza continua, ma non come vorrebbe la Di Padua. La dama racconta di essere molto arrabbiato con Michele il quale è uscito con Serena ed è poco presente. Il cavaliere non accetta le critiche e decide di tenere un’altra ragazza Giulia. Roberta, delusa, lascia lo studio.

Chi, invece, decide di lasciare la trasmissione è Valentina Autiero. La dama esce dalla trasmissione con Germano dopo un confronto nel corso del quale la dama ammette di sentirlo distante. Germano le propone così di lasciare il programma e, grazie all’opera di convincimento di Maria De Filippi, decide di provarci.

Lacrime, infine, per Sophie Codegoni che ammette di essere molto in difficoltà, di non sentirsi totalmente a proprio agio sul trono e di non riuscire a viversi le emozioni come vorrebbe. Maria De Filippi scende nuovamente in campo rassicurando la giovane tronista e dandole tutto il tempo per vivere e godersi l’esperienza in tranquillità.