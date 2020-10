Il weekend inizierà sotto una buona stella? Scopriamolo insieme grazie all’oroscopo di oggi, un prospetto segno per segno per quanto riguarda amore, lavoro e salute.

Che il weekend abbia inizio ma certo non prima di aver scrutato con attenzione le stelle.

Che cosa ci attende dietro l’angolo? Quali ostacoli dovremo superare e quali occasioni invece dovremo stare attente a non farci sfuggire?

Ci spiega tutto il nostro fidato oroscopo per la giornata di domani.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I primi tre segni si accingono a vivere un weekend tutt’altro che rilassante: tra malanni all’orizzonte, lavoro soffocante e un po’ di stress per la coppia ce n’è veramente per tutti i gusti. Rimbocchiamoci allora le maniche e facciamoci trovare preparate.

Oroscopo oggi Ariete

Se temete l’avvento dei malanni di stagione o, peggio, del temuto covid è il momento di affidarsi a Marte, robusto, vitale, perfettamente in grado di dare battaglia anche a batteri e virus. Ricordate però: mai fasciarsi la testa prima di rompersela!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Anche se è weekend proprio non riuscite a rilassarvi, tutta colpa di quel po’ di maretta con il partner che proprio non vuole volgere a una soluzione. Ricordate però che la passione può esser ottima medicina: ciò che non si sistema sotto la luce del sole si può risolvere sotto le lenzuola.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Sarà perché siete rimaste un po’ indietro o forse per quella vostra smania di giocare sempre d’anticipo ma per voi questo weekend si preannuncia all’insegna del lavoro. Attenti però poiché lo stacanovismo nuoce gravemente alla salute e alla felicità di coppia.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Anche per Cancro e Leone l’inizio del weekend si preannuncia come particolarmente impegnativo. Certo, anche la Vergine non si dedicherà al relax ma senza dubbio trascorrerà ore all’insegna della piacevolezza.

Oroscopo oggi Cancro

Il buon carattere e il pensiero positivo di cui avete fatto tesoro saranno la vostra ancora di salvezza nei momenti cruciali, quando il partner, a suo dire per causa vostra, si scontra coi vostri amici e questi, punti sul vivo, gli si rivoltano contro come gatti infuriati. Quando poi la positività non basta non resta che defilarsi e cercare un po’ di pace nell’isolamento.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Imprevisti dell’ultimo momento, spesso e volentieri di natura lavorativa, sconvolgeranno i vostri piani del weekend. Ricordate però una cosa importante. non siete sole e l’aiuto arriva sempre nel momento del bisogno.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

A meno che questo weekend dal cielo non giunga il diluvio universale sarà categoricamente vietato per te rimanere in casa. Camminate, sport, incontri all’aria aperta andranno benissimo per vivere al meglio questo fine settimana.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Come si suol dire “il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e c’è chi sale”. Per un segno che si godrà un weekend di shopping senza sensi di colpa, altri dovranno convivere con stress in eccesso e smanie pericolose.

Oroscopo oggi Bilancia

Rispolvera tutta la tua proverbiale arte diplomatica, impugna la carta di credito e parti: questo weekend è da dedicare allo shopping. Niente paura, il denaro che se ne va tornerà presto nelle vostre tasche: un buon lavoro e la capacità di scegliere l’acquisto giusto pagheranno senza ombra di dubbio.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Se la vostra sensibilità è proverbiale lo sarà a brevissimo anche la vostra suscettibilità. Quella che un tempo era empatia diventa questo sabato un sentimento egoriferito che vi spingerà a prendervela un po’ con tutti. Colpa di qualche tonnellata di stress di troppo accumulata. Attenzione però: le vostre vittime certo non subiranno in silenzio.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Le stelle sembrano sorridere e vi regalano non solo un fisico a prova di ferro ma anche un cuore palpitante per amore e un’ambizione senza pari. Occhio però a quest’ultima: i tanti sogni rischiano di tramutarsi in chimere irraggiungibili e un po’ frustranti.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Weekend turbolento per gli ultimi segni dello zodiaco: tra problemi di cuore, estro artistico che lotta per emergere e uno stato di nervosismo cronico questo weekend promette vere e proprie montagne russe.

Oroscopo oggi Capricorno

Eh sì, sarete pure dei solitari ma quando i problemi di cuore bussano alla porta avete sempre a chi rivolgervi. Gli amici, quelli veri, non vi mancano: confidatevi allora e qualche prezioso consiglio non tarderà ad arrivare.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il malumore nel vostro sguardo è oramai evidente e cominciate a esternarlo appena mettere il primo piede fuori dal letto. Tutto sembra avere la strana capacità di irritarvi, soprattutto quei contrattempi che remano contro a voi, già perfetti ritardatari. Non prendetevela però troppo con il fato avverso: lassù qualcuno vi ama.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Il vostro animo si dibatte tra il sogno del grande amore e il desiderio di dare finalmente corpo al vostro estro artistico un po’ represso. Non attendete oltre, approfittate di questo momento felice e gettatevi sulla strada verso cui il cuore vi spinge. Ricordate però di mantenere un sano equilibrio: niente manie di grandezza ma evitate anche di farvi ostacolare dai soliti pessimisti.