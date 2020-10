Lina Sastri, a Ballando con le stelle 2020, svela il triste retroscena del suo passato: “Mi è rimasto dentro”.

Lina Sastri, elegante e raffinata come sempre, porta a casa un’ottima esibizione nel corso della quinta puntata di Ballando con le stelle 2020, ma si lascia andare anche ai ricordi aprendo i cassetti del passato tirando fuori quella che è una sua fragilità. Nel filmato registrato per la nuova esibizione, l’artista ha raccontato il suo difficile passato.

Lina Sastri e il passato: “Mi sentivo sempre inadeguata. Mia madre è sempre stata la mia forza”

Prima di scendere sulla pista di Ballando con le stelle 2020, alle prese con uno spareggio annullato, Lina Sastri si è raccontata ricordando la Lina bambina, diversa, ma anche molto simile alla donna che è oggi.

“Io quando ero piccolo ero grassotella, mi sono sempre sentita un po’ inquieta e questo mi è rimasto un po’ dentro e mi sentivo sempre inadeguata. Sono nata in un vicolo con tutta la povertà. La carne la mangiavamo una volta alla settimana e i vestiti si compravano solo a Pasqua. Mia madre è stata sempre la grande forza della mia vita e lo è anche ora che non c’è puù”, ha raccontato.

“Poi arrivava questo padre dal brasile, con la musica. Quest’uomo bello, seduttore. E’ stato emigrante. Andava in Brasile, tornava e poi non è tornato più. L’altro giorno, dal Brasile, mi è arrivata una foto del passato di me e mio fratello da bambini. Quella bambina grassotella che si sentiva sempre fuori posto, sta ancora qua”, ha aggiunto la Sastri che è poi scesa in pista con Simone Di Pasquale.

«Io non l’ho vissuta, l’adolescenza. Sono nata in una piccola casa dei vicoli, in una condizione popolare che amo e mi ha dato tutto quello che ho. Mio padre non c’era mai, si fece un’altra famiglia in Brasile, ha avuto due figli, i miei fratellastri, da due donne diverse, una bianca e una nera. Mai visti, nemmeno in foto. Papà è morto lì», ha raccontato nel 2018 al Corriere della Sera.