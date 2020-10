Guenda Goria del GF Vip è fidanzata con un uomo sposato? La figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato tutta la verità.

Prima della diretta del GF Vip di questa sera, sul web e nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, si è parlato a lungo si una possibile relazione tra un certo Telemaco e Guenda Goria. Fin qui non ci sarebbe assolutamente nulla di male, peccato che la moglie di quest’ultimo abbia dichiarato che loro non si sono mai lasciati, invitando la giovane concorrente di Alfonso Signorini a mettere giù le mani dal suo uomo in quanto sarebbe felicemente sposato.

Il padrone di casa, durante il corso della puntata, ha fatto sapere alla figlia di Maria Teresa Ruta, che è stata criticata da Andrea Zelletta, quello che sta accadendo nella vita reale in modo tale da poter replicare alle accuse ricevute.

Guenda Goria ha smentito di essere impegnata con un uomo sposato, affermando che tra loro c’è soltanto una semplice amicizia, ma non solo. Telemaco sarebbe separato, in quanto sarebbe sposato soltanto a livello legale poiché la moglie lo avrebbe lasciato quando quest’ultimo ha perso il lavoro.

“Io gli sono stata vicino quando lei non c’era. Ora vuole farsi notare sfruttando la mia pelle e non va bene” ha svelato la concorrente del GF Vip. “Chiedo che Telemaco intervenga e dica la sua mettendola a tacere” ha concluso, lanciando il suo appello in diretta.

Maria Teresa Ruta contraria al fidanzato di Guenda del GF Vip: “Vorrei facesse cazzat*”

Alfonso Signorini, dopo aver dato la possibilità a Guenda Goria di potersi difendere, ha chiesto anche l’opinionista di sua madre, Maria Teresa Ruta.

La concorrente del Grande Fratello Vip, che ha fatto la pipì a letto non riuscendosi a trattenere, ha ammesso di conoscere l’uomo in questione, in quanto lo avrebbe incrociato per alcuni impegni di lavoro svariati anni fa. La conduttrice lo ha descritto come una brava persona, ma non supporta la conoscenza tra quest’ultimo e sua figlia in quanto lui ha 48 anni e lei ritiene che sua figlia si sia già troppo presa seriamente nella vita e che meriti di distrarsi un minimo e di legarsi ad una situazione già così impegnativa, ma nonostante tutto, com’è giusto che sia, le lascia prendere le sue scelte.

Guenda Goria al GF Vip è sembrata piuttosto determinata nel voler proseguire questa conoscenza, che voleva tutelare sapendo la delicata situazione che c’era al di fuori.