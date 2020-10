By

Emma Marrone, che bellezza al mare: costume intero con decolletè in primo piano, camicia da uomo e capelli bagnati, foto.

Emma Marrone lascia tutti senza fiato e rende bollente il sabato sera. La cantante salentina, sempre più bella nella sua naturalezza e sempre più sicura di sè, incanta pubblicando una foto in bianco e nero, scattata al mare, in cui sfoggia le sue curve morbide, sensuale e super femminile. Uno scatto sensuale che sta facendo letteralmente impazzire i fans, mettendo d’accordo sia gli uomini che le donne.

Emma Marrone, la foto in bianco e nero in costume è da sballo

Capelli mossi ad incorniciarle il viso, orecchini, una collana che cade sul decolletè lasciato scoperto dalla scollatura del costume che indossa, una camicia da uomo sbottonata e il mare alle spalle di Emma Marrone che, in un sabato sera di ottobre, ha deciso di regalare uno scatto inedito e mozzafiato.

“I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra.

(Vincent van Gogh) Grazie per questa perla Vincent. Sabato/a casa”, ha scritto Emma che ha così svelato di essere a casa a godersi un tranquillo sabato sera.

Dopo aver incantato i fans con un look super coprende, Emma ha deciso di scoprirsi nuovamente e di respirare l’odore del mare dove ha trascorso anche l’estate. Legatissima alla sua Puglia e al suo mare, Emma tira fuori dal cassetto dei ricordi una serie di foto mettendo in evidenza non solo la sua bellezza, ma anche il mare.

“Io non so più che dirti, spero ti basti un cuore“, ha scritto una fan. “Sei semplicemente spettacolare”, ha aggiunto un’altra. “Stupenda è dire poco”, scrive ancora un altro followers. E ancora: “Amore mio quanto sei vera”, “Manchi tanto Emma”, “Una perla vera”, “Una bellezza unica e indiscutibile”, scrivono i fans che non nascondono la nostalgia di dover aspettare ancora prima di poter tornare a cantare sotto il suo palco ai concerti.

Sempre più amata dai fans, Emma non perde occasione per far sentire loro la sua presenza.