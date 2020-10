Coronavirus Italia: i dati aggiornati al 17 Ottobre

La situazione italiana relativa ai contagi da Coronavirus è sempre più drammatica. La Lombardia detiene sempre più il primato.

Nonostante il nuovo DPCM abbia messo a freno alcuni comportamenti dannosi e pericolosi che avrebbero indotto al propagare vertiginoso del virus, la situazione è andata sempr epiù peggiorando. Sono 402.539 i casi totali in Italia. Per questo motivo si parla di un possibile nuovo DPCM, il quale sarebbe previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo DPCM anti-Covid, al centro di un lungo vertice di dibattito notturno a Palazzo Chigi.

Cresce il numero di contagiati in italia: sono in totale 400mila.

Analizzando i casi regione per regione possiamo osservare come Lombardia e Campania detengano il più alto numero di casi rispetto alla giornata di ieri: in Lombardia sono 2664, mentre nella regione Campania sono 1.410 nuovi casi. In particolare nella regione governata da De Luca, sono in vigore particolari copri fuoco e una sorta di mini lockdown per raggirare il numero di casi.

Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, la regione Lazio continua a mantenersi nella vetta della classifica, con 1.043 casi, di cui 98 in terapia intensiva.

La nuova ondata di Coronavirus sta incrementando anche la povertà nel nostro paese, soprattutto perché salgono i casi di positività, solo 21.675 mila sono in Lombardia, 15.690 mila in Campania e 12.096 in Lazio.

Cerchiamo di limitare i contatti, gli assembramenti e di utilizzare sempre la mascherina.