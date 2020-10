Antonella Elia stronca Enock al GF Vip: “Non hai cervello”

Antonella Elia ha bocciato Enock, fratello di Mario Balotelli, giudicandolo una persona senza cervello e che segue il branco al GF Vip.

Antonella Elia non ha mai fatto mistero di provare una certa simpatia per Guenda Goria al GF Vip, ritenendola una delle poche concorrenti vere di questa quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Purtroppo però i concorrenti della casa, o almeno la maggior parte, non sono dello stesso pensiero e per la seconda settimana consecutiva, il gruppo che è stato definito un branco, ha scelto di mandarla di nuovo in nomination, facendo tutti in coro il suo nome e dando perfino la stessa motivazione, facendo sorgere il dubbio che si siano messi d’accordo prima della diretta di questa sera.

Anche Enock Barwuah, che non si era mai espresso prima di ora, ha scelto di nominarla senza un motivo, facendo sbottare l’opinionista che lo ha definito un comodino ed una persona senza cervello.

“Tu sei senza cervello, sei un comodino che fa quello che ti chiedono gli altri“ ha sbottato Antonella, che poco prima ha fatto infuriare Matilde Brandi. “Basta, ci hai scocciato. Ragiona con la tua testa” ha aggiunto.

“Ma come ti permetti di dirmi certe cose? Tu non mi conosci e non hai nessun diritto di giudicarmi” ha replicato lui, visibilmente irritato dalla situazione.

Antonella Elia ha stroncato Enock al Grande Fratello Vip, andando incontro al consenso del pubblico ma non al fratello del calciatore.

Mario Balotelli bacchetta Antonella Elia. Lei: “Non lo conosco”

Mario Balotelli non ha apprezzato la critica mossa da Antonella Elia al GF Vip e sul suo profilo Twitter ha prontamente commentato il tutto.

“Fai la brava, Antonella” ha prontamente commentato il calciatore ed Alfonso Signorini ha letto il commento in diretta chiedendo alla sua fedele opinionista, che ha difeso Guenda Goria, che si è difesa dalle accuse di stare con un uomo sposato, di replicare.

“Che gli devo dire? Io nemmeno lo conosco!” ha risposto la Elia. “Invitalo a fare un aperitivo, così fate amicizia” ha commentato ironico Pupo, facendo riferimento agli aperitivi con le amiche di Matilde Brandi.

Il commento di Antonella non sarà piaciuto a Mario Balotelli, ma in compenso ha trovato pieno consenso tra il pubblico della rete, che vede la situazione nello stesso identico modo.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista, ha convinto a pieno il pubblico, in quanto riesce a dire sempre quello che pensa, senza filtri e con il massimo dell’educazione, prendendosi lo spazio che merita durante la diretta su canale 5. Tant’è che gli utenti della rete sperano che Alfonso possa confermarla anche per le edizioni a seguire, visto il successo che sta ottenendo durante il corso di queste settimane.