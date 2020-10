Nuova allerta alimentare per un lotto di pesce spada. A seguire tutte le indicazioni del caso.

Procedono le allerte alimentari che questa settimana sono state davvero tante, interessando alimenti appartenenti a diverse categorie.

Oggi è la volta di un lotto di pesce spada di marca e venduto nei supermercati e nei grandi centri. Il richiamo è avvenuto dopo un autocontrollo effettuato a campione. A seguire tutte le informazioni necessarie per riconoscerlo e per restituirlo.

Richiamo per lotto di pesce spada

Come spesso avviene, l’allerta alimentare arriva dal sito del Ministero della Salute dove è stato diramato un richiamo con le seguenti informazioni:

Nome del marchio: Acquario

Acquario Denominazione del prodotto: Trancio di pesce spada surgelato

Trancio di pesce spada surgelato Nome o ragione sociale dell’OSA: Acquario Snc di Brasmar Comercio de Produtos Alimentares Sa

Acquario Snc di Brasmar Comercio de Produtos Alimentares Sa Sede dello stabilimento: Avenida Ferreira de Castro 73 – Guidoes Trofa – Portogallo

Avenida Ferreira de Castro 73 – Guidoes Trofa – Portogallo Marchio di indentificazione: PT 1356PP CE

PT 1356PP CE Numero di lotto: 2007297598

2007297598 Data di scadenza: 27/02/2020

27/02/2020 Confezione: Cartoni da 6,4 kg

Cartoni da 6,4 kg Motivo del richiamo: Presenza di mercurio sopra i limiti durante un esame di autocontrollo

Chiunque fosse in possesso del lotto sopra indicato, è quindi pregato di evitarne il consumo e di riportare il prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato. In questo modo sarà possibile ottenere un rimborso o la sostituzione con un prodotto di uguale importo.

Qualora si fosse già consumato il pesce, si consiglia di avvisare il proprio medico curante che, in base alla situazione provvederà a fornire tutte le indicazioni del caso.

I rischi dati dal consumo di alimenti contenenti alte dosi di mercurio

Il mercurio è un metallo che si trova in diversi alimenti. Ad essere veramente tossico per l’uomo è però il metilmercurio che è una sua forma presente solo nei prodotti ittici. Tra i pesci, quelli che ne contengono di più sono quelli molto grossi tra i quali si annovea il pesce spada.

Come riportato dal sito fondazioneveronesi.it il consumo sporadico di alimenti che contengono mercurio oltre i limiti fissati non provoca necessariamente intossicazione a meno che non se ne ingeriscano grandi quantità. In genere i sintomi da intossicazione da mercurio sono:

Vomito

Diarrea

Gengiviti

Tremore

Stato confusionale

Sintomi che possono presentarsi dopo una sola ingestione (cosa meno frequente) o dopo il consumo ed il contatto ravvicinato con il mercurio. Per questo motivo qualora ci si trovasse ad aver consumato cibi contaminati è necessario rivolgersi subito al proprio medico.

Inoltre, per i motivi sopra citati, pesce spada ed altri pesci di media grandezza sono sconsigliati i caso di gravidanza. In caso di dubbi è comunque consigliabile rivolgersi al proprio medico curante che saprà valutare ogni situazione nello specifico.