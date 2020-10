Ecco il test di osservazione visiva postato da un museo Messicano per appassionare il web e non solo. Il motivo di questa pubblicazione non è affatto scontato.

Tenere la vista e l’osservazione allenati è molto importante perchè potenzia le nostre abilità analitiche. Notare i dettagli, anche quelli piccoli o inutili permette di interpretare in modo più corretto qualsiasi fatto. In più il motivo del post di questo museo messicano ci ha spinto a preferire questo test visivo ad altri.

Vuoi sapere per quale motivo è stato creato questo test dal museo? Semplice per promuovere la sua pregiata collezione. Detto così non sembrerebbe un’idea estremamente originale ma non avevate considerato il Coronavirus.

Test: chi riesce a scovare Frida Kahlo senza sopracciglia?

Questo tipo di test appassionano sempre molti netizen dato che sono un intrattenimento divertente. Questo museo ha lanciato la sfida sul suo canale Istagram ed è stata accolta da moltissimi utenti. Un modo davvero originale di ricordare al mondo che il museo esiste e la sua collezione di oltre 3000 pezzi è ancora in mostra… lo è anche se a causa del Coronavirus gli utenti non possono recarsi fisicamente a vederla e dato che gli utenti erano bloccati a casa a causa del virus questo era anche un ottimo modo per intrattenerli qualche minuto.

Il Museo Dolores Olmedo di Città del Messico ha trovato un modo molto intelligente per promuovere la sua collezione di Diego Rivera e Frida Kahlo.

Come vi abbiamo detto, quando è stato pubblicato il post il museo era ancora chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus e del lockdown, questo è il motivo per il quale, cercando di raggirare la situazione, ha lanciato questa sfida online per tenere viva l’attenzione dei suoi follower.

La sfida consiste nel trovare il volto senza sopracciglia nel minor tempo possibile, nell’esattezza in meno di 15 secondi. E tu quanti secondi hai impiegato?