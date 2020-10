Le tagliatelle con gamberetti e limone sono un primo piatto facile, alla portata anche di chi non è uno chef esperto. Provatele e ci darete ragione

Bastano tre ingredienti per preparare un ottimo primo piatto e mettere d’accordo tutta la famiglia. Le ricette di pesce in questo sono una soluzione ideale, per il tempo che fanno risparmiare e per la qualità del cibo. Ecco perché oggi cuciniamo le tagliatelle con gamberetti e limone.

Un piatto fresco, non necessariamente estivo ma sicuramente adatto a tutti. Basta mezz’ora per mettere tutti a tavola e il successo è assicurato.

Tagliatelle con gamberetti e limone: crostacei freschi o surgelati?

Lo dice la logica e anche il, palato: se trovate i gamberetti freschi, puntate su quelli senza dubbio Ma quando siete di corsa oppure non sapete come pulirli, vanno bene anche quelli surgelati, a patto che siano nostrani.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g di tagliatelle all’uovo

300 g di gamberetti

20 g di burro

succo di 1 limone

scorza grattugiata di mezzo limone

2 spicchi di aglio

prezzemolo tritato .

4 cucchiai di olio extravergine

pepe nero

Preparazione:

Se utilizzate gamberetti surgelati basterà tirarli fuori dal freezer. Se invece usate quelli freschi, sgusciateli eliminando poi il budellino nero: basterà un coltellino ben affilato, è un’operazione semplice. Poi lavateli sotto acqua corrente e asciugateli con canovaccio pulito.

Grattugiate il limone e spremetelo per ricavare il succo, tenendolo da parte. Quindi prendete un tegame, versando l’olio extravergine d’oliva e lasciate rosolare gli spicchi d’aglio. Quando è imbiondito aggiungete i gamberetti e lasciateli cuocere per un massimo di 4 minuti. Poi aggiungete il succo e la scorza grattugiata di un limone non trattato, allungando anche con una noce di burro.

Lessate le tagliatelle in abbondante acqua salata e quando sono pronte, scolatele e versatele nel tegame con i gamberetti e limone.

Amalgamate bene spolverizzando con del prezzemolo tritato. Infine servite con una macinata fresca di pepe .