Gaia Gozzi, ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di dare una svolta al suo look tagliando i suoi lunghi capelli.

Gaia Gozzi è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è riuscita a portarsi a casa il titolo di vincitrice e numerosi e successi traguardi nel mondo della musica, grazie alle sue canzoni orecchiabili e alla hit di successo Chega.

Gaia però si è fatta notare dal pubblico del piccolo schermo non solo per la sua bella voce e il ritmo travolgente delle sue canzoni, ma anche per la sua bellezza e per i suoi lunghi capelli. La cantante, che è felicemente fidanzata da qualche tempo, però, in vista del lancio del nuovo album, su cui è a lavoro già da un po’, ha scelto di dare una svolta al suo look tagliando tutti i suoi lunghi capelli e sfoggiando un caschetto molto corto.

Come segnalato anche da Verissimo, Gaia Gozzi ha cambiato look, segno che qualcosa sta cambiando non solo dal punto di vista estetico.

Gaia Gozzi dopo il trionfo ad Amici: “Sto lavorando a nuova musica”

La vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che di recente è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e settimana scorsa a Domenica In con Mara Venier e Maria De Filippi, ha annunciato di essere a lavoro a nuova musica e probabilmente la scelta di sfoggiare un nuovo look sui social è dovuta proprio al lancio della nuova era musicale.

Le più grandi star del panorama mondiale, infatti, sono solite cambiare look per il lancio di ogni nuovo album. Che Gaia Gozzi, che ha colpito tutti con la sua storia, abbia scelto di adottare la stessa strategia usate dalle sue colleghe d’oltreoceano? Quel che è certo è che la cantante ha conquistato tutti i suoi fan anche con questo nuovo look. Anche se, per amore della verità, non è la prima volta che Gaia di Amici sfoggia un simile taglio di capelli, visto che in passato, prima di approdare in trasmissione, aveva scelto di dare ai suoi capelli la forma che hanno attualmente.

I fan di Gaia Gozzi di Amici di Maria De Filippi sembrerebbero aver approvato questa nuova svolta, ma ora sono più curiosi che mai di ascoltare la nuova musica che la loro beniamina ha da proporre.