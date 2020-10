By

Halloween rappresenta un rischio troppo alto per la Campania: è questo il parere del Governatore Vincenzo De Luca, che impone un mini lockdown.

La sua Campania è da giorni ai vertici della triste classifica nazionale per i nuovi casi di Coronavirus, che hanno sfondato la quota di 1.000 al giorno. Per questo motivo il Governatore De Luca ha deciso – ancora una volta – di passare alle maniere forti e di avvalersi delle prerogative dei Presidenti di Regione.

Secondo l’ultimo DPCM infatti i Governatori delle singole Regioni italiane hanno facoltà di imporre misure di sicurezza diverse rispetto a quelle nazionali solo a patto che tali misure risultino più restrittive e severe rispetto a quelle previste dal Decreto.

De Luca ha deciso quindi di imporre un mini lock down nei giorni della fine di Ottobre, quando gran parte del mondo è impegnato nei festeggiamenti per Halloween. Il Governatore si è spinto a fare dichiarazioni pesantissime in merito alla festa che da diversi anni è arrivata anche in Italia dagli Stati Uniti e che è ancora considerata “estranea” al tessuto tradizionale italiano.

Vincenzo De Luca: Halloween festa dell’imbecillità

Durante le ore serali e notturne, quelle durante le quali tipicamente si svolge la movida, le distanze di sicurezza non vengono mantenute, le mascherine vengono sfilate spesso e volentieri per bere e per mangiare e i contagi crescono a dismisura.

Partendo da questa fotografia (poco lusinghiera) del comportamento degli italiani nelle ultime settimane, il Governo Conte ha deciso di ricorrere a misure restrittive degli orari di apertura di bar, ristoranti e altre attività di intrattenimento e di ristorazione.

Se negli altri giorni del mese i proprietari campani di bar, pub, ristoranti, gelaterie e quant’altro dovranno chiudere alle 23:00, nei soli giorni del week end di Halloween il coprifuoco sarà imposto alle 22:00.

Le motivazioni non avrebbero potuto essere spiegate in maniera più chiara da Vincenzo De Luca, che si è spinto a definire Halloween come “un’immensa idiozia, immensa, stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Halloween è un monumento all’imbecillità. Siccome dobbiamo fare i conti con la realtà […] dalle 22.00 si chiude tutto e si prenderanno anche decisioni sul blocco della mobilità”.

Proprio in merito agli spostamenti, Vincenzo De Luca ha anticipato che con ogni probabilità saranno presi provvedimenti nelle prossime settimane, impedendo la circolazione oltre la mezzanotte.