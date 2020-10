Scommettiamo che non conoscevi affatto questa versione super leggera degli arancini. Oggi ti proponiamo un arancino fatto di cous cous, un tripudio di leggerezza, pochissime calorie e facilissimi da preparare. Scopri subito la ricetta!

Chi l’ha detto che le cose buone devono essere per forza super caloriche? L’arancino, uno degli alimenti più amati non solo delle rosticcerie ma anche delle rimpatriate in casa con familiari e amici, tutti a cimentarsi nella preparazione di questo scrigno ricco di ricchezza culinaria, può essere preparato, grazie a piccoli trucchetti, in maniera del tutto semplice, sana, e da consumare anche come un buon piatto unico.

Indice dei contenuti Da dove vengono gli arancini?

Arancino di cous cous, facile da preparare, con poche calorie: la ricetta Ingredienti per il ragù di zucca e pollo Preparazione ragù Ingredienti e preparazione arancini

Da dove vengono gli arancini? Gli arancini sono senza dubbio l’alimento più gettonato della rosticceria siciliana. La loro origine è antichissima, sembrerebbe che il nome richiami esclusivamente al femminile e che all’inizio gli arancini venivano chiamati arancina. Un tripudio di fritto di riso dal ripieno prelibato. L’arancino è un cibo super popolare ma ha subito tantissime modifiche nel corso della storia e, ad oggi, ci sono davvero tantissime versioni di questa preparazione così appetitosa. Sì inizio a prepararlo con un riso aromatizzato allo zafferano, impreziosito di carne e pomodoro, la panatura arrivò più avanti, precisamente nel periodo in cui ci fu Federico Secondo di Svevia, nel XIII secolo. Nel Dizionario Siciliano Italiano si parla di una vivanda dolce di riso fatta alla forma della melarancia. Esistono ormai diverse forme di arancino e non solo salate, ma anche dolci, ad esempio con un buon ripieno di cioccolato. Ora l’arancino varia tra la città di Palermo e quella di Catania, si distinguono arancine e arancini, le prime sono sferiche e un pochino più piccole di dimensioni e le altre sono a punta, quasi come se fossero dei grandi coni ricchi. Arancino di cous cous, facile da preparare, con poche calorie: la ricetta L’astuzia culinaria proviene direttamente da Sara Signorile. Sara ha infatti sperimentato e portato a termine questa squisita ricetta postandola sui sociale. Potete scovare tante altre prelibate bontà per occhi e palato scorrendo il suo profilo Instagram. Ma ora scopriamo come fare questo delizioso arancino super leggero! Torniamo alla ribalta con gli ARANCINI, ma questa volta li facciamo di CousCous! Vi lascio la ricetta per una porzione (la mia) che comprende 2 begli arancini!

Ingredienti per il ragù di zucca e pollo 125 g di zucca delica

10 g di cipolla rossa

115 g di petto di pollo tritato

30 g di pisellini verdi Preparazione ragù Cuocete in acqua poco salata la zucca fatta a pezzi per circa 20 minuti. Dopodiché frullatela con 5 g di cipolla rossa ed un po’ della sua acqua. Ora in una pentola o padella mettete un goccio di acqua e la cipolla restante tagliata a dadini, aggiungete adesso i pisellini verdi e lasciate cuocere il tutto per circa 3 minuti lasciando evaporare l’acqua (deve rimanerne poca). Ora aggiungete anche il pollo tritato e fatelo rosolare per circa 2 minuti. Tocca adesso alla crema di zucca, una volta aggiunta lasciate cuocere tutto insieme 3/4 minuti.

Ingredienti e preparazione arancini

Cuocete in tutto questo 55 g di cous cous integrale, secondo le istruzioni (il mio ha 3 minuti di cottura). Una volta cotto aggiungete infine zafferano quanto basta, 5 g di olio extravergine d’oliva e lasciate riposare il tutto almeno 4-5 ore (io li faccio la sera per il mezzogiorno successivo). Al momento del pasto formate le palle ed impanatele passandole in ordine in:

10 g di farina integrale

1 uovo sbattuto

2 wasa integrali sbriciolati a farina (o fette biscottate sbriciolate) Avendo l’accortezza di lavarvi bene le mani dopo ogni arancino.