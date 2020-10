Antonella Elia ha difeso Guenda Goria al GF Vip, facendo arrabbiare Matilde Brandi che ha sbroccato. L’opinionista l’ha subito gelata.

Il GF Vip ha iniziato la diretta di questa sera con un acceso confronto tra Matilde Brandi e Guenda Goria. Quest’ultima accusa i suoi compagni di viaggio di aver formato una sorta di branco, pronto ad escludere chiunque non ne faccia parte, tra cui lei, sua madre, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, mentre per l’ex stella del Bagaglino le cose non stanno così: sono loro ad averla esclusa quando lei si trovava in camera con loro.

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Elia cosa ne pensasse di questi nuovi schieramenti nella casa e lei non ha avuto alcun dubbio: è della parte di Guenda, che trova sincera a differenza degli altri concorrenti.

Tale scelta non è piaciuta a Matilde che ha subito sbroccato, alzandosi in piedi urlando contro l’opinionista: “Non è come stai dicendo tu! Io ho dormito 20 giorni con loro e mi hanno escluso in tutto e per tutto, quindi anche loro hanno fatto gruppo. No, stai zitta Antonella!”

La Elia l’ha subito gela, tirando fuori anche il suo sfogo contro di lei: “Matilde, tranquillizzati. Lo so che quando esci mi vuoi menare, ma be quite darling” ha tuonato. “Stai facendo la coatta” ha aggiunto.

Antonella Elia ha gelato Matilde Brandi al GF Vip, che ha preferito non replicare onde evitare ulteriori discussioni con l’opinionista.

GF Vip, Antonella Elia fa una precisazione su Matilde Brandi: “Mai frequentata”

Antonella Elia ci ha anche tenuto a precisare, facendo sempre riferimento allo sfogo di Matilde Brandi al GF Vip, che loro due non si sono mai frequentate nel loro privato, visto che la showgirl aveva rivelato che lei le aveva chiesto più volte di venire agli aperitivi che organizzava con le sue amiche.

“Io non ti ho mai frequentata, sono venuta soltanto una volta ai tuoi famosi aperitivi” ha tuonato Antonella Elia contro Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, che è stata provocata da Tommaso Zorzi. “Era il giorno del tuo compleanno e sono passati più di 3 anni!” ha concluso, visto che dalle parole della showgirl sembrava che loro si fossero frequentate più volte e che la Elia le avesse chiesto più volte di prendere parte ai suoi famosi aperitivi con le amiche di sempre.

Antonella Elia ha asfaltato Matilde Brandi secondo il popolo del web, che sembra non provare una particolare simpatia per la concorrente da quando ha sbottato con Tommaso Zorzi durante una diretta di qualche settimana fa, quando Adua Del Vesco stava per incontrare la sua famiglia e loro erano insieme dall’altra parte della casa più spiata d’Italia. Matilde riuscirà a recuperare il favore del pubblico sovrano?