Veronica Franco è morta a soli 19 anni: aveva commosso il pubblico e la giuria di Tu sì que vales cantando il brano ‘Halleluja’.

Lutto per Tu sì que vales. A soli 19 anni è morta Veronica Franco che si era presentata sul palco del talent show di canale 5 emozionando tutti cantando il brano ‘Halleluja’. Veronica stava combattendo dal 2018 contro la leucemia. Purtroppo, la dolcissima 19enne non è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia che ha avuto la meglio.

Veronica Franco, le parole dopo l’esibizione a Tu sì Que Vales 2020

Sul palco di Tu sì que vales 2020, Veronica Franco aveva raccontato la sua storia. “Dopo la leucemia che mi è stata diagnosticata nel 2018 e il trapianto, ho avuto dei problemi con la chemioterapia e sono rimasta paralizzata dal collo in giù”, aveva detto Veronica. “Non è ancora finita perchè ho avuto un rigetto del trapianto”, aveva aggiunto Veronica emozionando tutta la giuria di Tu sì que vales prima con la sua storia e poi con la sua voce.

Dopo quell’esibizione, la 19enne aveva raccontato le sue emozioni in un’intervista rilasciata a La provincia di Biella.

«E’ stata un’emozione immensa – aveva raccontato la giovane – Ho sempre pensato che il palco fosse casa mia, avere avuto la possibilità di esibirmi di fronte a tanta gente e davanti a una giuria così qualificata per me è stato un vero orgoglio, un’esperienza bellissima che porterò sempre con me. Sono contenta di aver ottenuto i tanto sperati “quattro sì” per poter andare ancora avanti nella trasmissione e continuare ad emozionare ed emozionarmi».

Purtroppo, Veronica non riuscirà a salire nuovamente sul palco di Tu sì que vales. La malattia ha messo fine alla sua giovane vita. L”istituto Bona di Biella ha così voluto ricordare Veronica in tutta la sua bellezza e dolcezza in un emozionante video pubblicato su You Tube.