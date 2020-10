Test: scegli un uccellino e ti dirò come migliorare il tuo approccio alla vita

Guarda qualche secondo questa immagine, quale uccellino ti colpisce di più? La tua risposta potrebbe indicare qualcosa di importante sulla tua personalità.

Ogni scelta è un’espressione di qualcosa che è legato al nostro inconscio, quindi le scelte fatte istintivamente possono essere codificate e far emergere un lato nascosto di noi. Queste immagini che rappresentano uccellini non sono del tutto casuali, la scelta di forme e colori sono rappresentative e anche se si tratta di un test a scopo di intrattenimento questo potrebbe fornirti una saggia riflessione riguardo al tuo approccio alla vita.

Dimmi quale uccellino scegli e ti dirò come ti approcci alla vita

Istinto, scelta, inconscio è grazie a queste tre parole che possiamo definire meglio la nostra personalità. Le nostre scelte sono il risultato di ciò che siamo, di ciò che desideriamo ed amiamo, anche nel caso di scelte non ragionate ma istintive.

A tal proposito dai un’occhiata a questi uccelli ed esprimi la top0ua preferenza.

Risultati del test:

Se ti ha colpito la paperella

Se ti ha colpito la paperella (1) vuol dire che ami ridere e ami le persone gioiose. La paperella tra tutti questi uccelli è la più goffa, paffuta ma ha anche un becco che ricorda un sorriso ed inoltre è molto tenera. Anche tu come una papera ti approcci alla vita con allegria, spensieratezza ed ottimismo. Il tuo motto è: “Pensa bene che ti viene bene” e chi ti circonda invidia la tua capacità di non farti influenzare troppo dalle difficoltà del passato e dall’incertezza del futuro, atteggiamento che ti consente di riuscire a goderti il momento presente e affrontare ogni nuovo giorno con positività e volontà. Siete delle persone incredibilmente curiose, questo vi aiuta a tenere lontana la noia. Il nostro consiglio: continuate così, non permettete a niente e nessuno di cambiare questo approccio alla vita.

Se ti ha colpito il passero



Se la tua scelta è ricaduta sul passero verde (2) la generosità è il perno della tua vita. Con te le persone sviluppano empatia, si sentono a loro agio e hanno la sensazione di potersi fidare di te, che sei una persona saggia, che hai fatto tesoro delle esperienze passate e che hai sempre un giusto consiglio per tutti. Sei un punto di riferimento per il tuo entourage, ma a volte gli altri si affidano fin troppo a te e questo complica la tua esistenza. Ti consigliamo di pensare un pò anche a te stesso e di dedicarti il tempo e le attenzioni che meriti.

Se ti ha colpito la cicogna



E questa l’immagine che ha catturato la tua attenzione? Se hai scelto la cicogna (3) zampe dritte, petto in fuori, sguardo sicuro significa che sei una persona molto sicura di se stessa e difficilmente quando hai un’opinione ti convinci del contrario. A te non sfugge nulla, usi l’ingegno, analizzi, calcoli, valuti ogni possibilità e ogni dettaglio. Il nostro consiglio è quello di valutare anche il parere degli altri, non sei l’unica persona a dispensare buoni consigli, potresti perdere l’occasione di cogliere una opportunità che per qualsiasi motivo ti era sfuggita eppure era evidente agli occhi di chi ti ama.

Se ti ha colpito il cardinale



Se tra tutti ti sei sentito attirato dal cardinale rosso (4) uccello paffuto, simpatico, con un ciuffo dritto e una sorta di maschera di zorro sul viso significa che sei determinato, forte e molto attivo. Hai energia da vendere ma dietro quella maschera si nasconde una persona a volte molto insicura. Il nostro consiglio è di lavorare un pò di più sulla costruzione della tua autostima.

Se ti ha colpito l’uccello del paradiso



Se la tua scelta è ricaduta sull’uccello del paradiso nero (5) significa che confidi molto nelle tue capacità, sei sempre pronto ad accettare una sfida e non manchi mai di fissare nuovi obiettivi. Sei una persona che ama stare in compagnia, ami il lavoro di squadra e la famiglia numerosa, per questo non sei praticamente mai da solo. Il nostro consiglio è quello di ritagliarti degli spazi tuoi e trovare dei momenti solo per te stesso, è fondamentale mettere il punto sulla propria situazione, riordinare i pensieri e riflettere in solitudine di tanto in tanto.