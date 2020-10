Temptation Island, Alberto spiega perché ha tradito Speranza: lei spiazzata

Alberto ha spiazzato Speranza al falò di confronto finale di Temptation Island, spiegandole per quale motivo l’ha tradita con la single.

Temptation Island è giunto quasi al termine di quest’edizione con Alessia Marcuzzi e i colpi di scena non sono di certo mancati. Soprattutto durante il falò di Alberto e Speranza.

I due, non appena hanno avuto l’occasione di potersi rivedere durante la conclusione del loro viaggio sentimenti, non hanno ancora concluso se proseguire insieme le loro vite oppure se dirsi addio per sempre. Questa risposta sarà data la prossima settimana, ma nel frattempo il fidanzato ha provato a fornire alcuni chiarimenti alla sua compagnia che di risposte ne merita e non poche visto che lui l’ha tradita con la single Nunzia.

“Tu credi che io mi sia divertito? Che sia felice di quello che ho fatto?” ha chiesto in maniera retorica lui. “Guarda che io ho fatto tutto questo, mi sono messo alla prova, soltanto per te. Pensando alla mia felicità, io non sono stato bene come credi tu” ha concluso lui, ammettendo di essersi spinto fino in fondo per capire se la sua relazione con lei potesse continuare in maniera serena anche al di fuori del programma o se si sarebbe sempre portato con sé il dubbio del suo rapporto con Nunzia.

Alberto ha spiegato perché ha tradito Speranza a Temptation Island, ma nessuno è sembrato particolarmente convinto della spiegazione data.

Speranza piange al falò di Temptation Island: “Ti auguro ogni bene”

Speranza, come anticipato, non è rimasta particolarmente colpita dalle spiegazioni fornitale da Alberto a Temptation Island e lo ha rimproverato non solo di essere poco sincero, ma di non aver avuto gli attributi per chiedere un falò anticipato per viversi la sua conoscenza con Nunzia nella vita reale, al di fuori del contesto televisivo.

“Se mi rispettavi, se davvero mi volevi bene come dici” ha esordito lei che settimana scorsa aveva preso un’importante decisione sul loro rapporto. “Mi avresti chiesto il falò anticipato e te la saresti vissuta fuori, invece no. Così non hai fato altro che mancarmi ancora una volta di rispetto>” ha tuonato lei.

“Se avessi fatto così” ha replicato Alberto. “Avrei lasciato come sempre i problemi a metà, risolvendoli soltanto al 50% come facciamo sempre” ha giustificato a Speranza a Temptation Island. “Vivitela pure fuori, io ti auguro ogni bene” conclude lei tra le lacrime. “Io non ti ho mai voluto male, se ti guardo capisco di essere ancora innamorata di te“ ha aggiunto.

Come terminerà il falò di confronto tra Speranza e Alberto a Temptation Island? Il pubblico da casa sospetta che i due, alla fine di questo momento, possano decidere di tornare di nuovo insieme, mentre spera che lei possa finalmente aprire gli occhi dopo 16 anni e cominciare a vivere.