Rose del deserto: biscotti croccanti fuori e morbidi all’interno

By

Le rose del deserto sono dei deliziosi biscotti croccanti fuori e morbidi all’interno, ideali per colazione o merenda. Scopriamo la ricetta.

Le rose del deserto sono dei deliziosi biscotti dal cuore morbido e croccanti all’esterno, ideali per essere consumati a colazione o a merenda, particolarmente adatti anche ai bambini.

Realizzati con uvetta e fiocchi di mais questi deliziosi dolcetti prendono questo nome singolare proprio dalle formazioni minerali di color giallo-ocra fatte di cristali di gesso, tipiche delle zone desertiche che si formano in particolari condizioni climatiche.

Facili da realizzare si possono conservare in contenitori ermetici anche 3 o 4 giorni e possono essere realizzati anche con alcune varianti come ad esempio le gocce di cioccolato al posto dell’uvetta, o altre tipologie di frutta disidratata come i mirtilli. Scopriamo la ricetta.

Ecco la ricetta dei biscotti morbidi dentro e croccanti fuori: le rose del deserto

Stanchi delle solite merende o dei soliti biscotti confezionati a colazione? Ecco un’idea per dei dolcetti alternativi ideali per essere consumati sia al mattino che al pomeriggio.

Leggeri e deliziosi le rose del deserto sapranno conquistare tutta la famiglia con il loro cuore morbido e il lato esterno croccante. Questi biscotti contengono l’uva sultanina, nota per le sue proprietà benefiche ma anche i fiocchi di mais. Scopriamo allora come prepararli.

Ingredienti

250 g di farina

2 uova

150 g di zucchero

100 g di burro

1 bustina di vanillina

mezza bustina di lievito per dolci

80 g di uvetta

200 g fiocchi di mais

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Iniziamo dall’uvetta, mettiamola in ammollo in una tazza d’acqua e lasciamola da parte. Quindi in una ciotola mettiamo le uova e lo zucchero e montiamo con le fruste.

Quindi aggiungiamo la farina, il burro ammorbidito, il lievito e la vanillina e continuiamo a girare con le fruste.

A questo punto strizziamo l’uvetta e aggiungiamola al nostro impasto amalgamandola bene. Nel frattempo prepariamo in un piatto i fiocchi di mais.

Quindi aiutandoci con due cucchiai formiamo delle palline che passeremo a mano a mano nei corn flakes. Disponiamole su una teglia ricoperta di carta da forno.

Inforniamo nel forno già caldo per 15 minuti circa a 180° C.

Quindi una volta che assumono un colorito dorato, tipico delle rose del deserto sforniamole e lasciamole raffreddare. Spolverizziamole con dello zucchero a velo. E infine, serviamole fredde.

Prova anche i biscotti avena e cioccolato energetici e ideali per le giornate più impegnative.