I pantaloni bianchi non sono un capo di esclusiva competenza dell’estate. Anche in autunno possono dire la loro e noi oggi vi spieghiamo come.

Una canottiera, un bel sandalo e qualche luminoso gioiello. Questi molte di noi credono esser gli unici possibili abbinamenti per un paio di pantaloni bianchi, un capo ad esclusivo vantaggio dunque della bella stagione che, con il sopraggiungere del freddo, dovremo necessariamente lasciare chiuso nell’armadio. Niente di più sbagliato!

Eh già, perché il pantaloni bianchi sono un vero e proprio jolly quando si parla della stagione fredda, un capo che con lo scendere delle temperature diventa sinonimo di eleganza e raffinatezza.

Non è certo un caso se le griffe più blasonate hanno concesso sempre più spazio alla nuance candida per eccellenza, un tocco glamour e ricercato che certamente non guasta mai.

Se ancora però non avete fatto il grande passo gettandovi nel bianco candore anche in autunno ecco per voi alcuni preziosi suggerimenti per selezionare i modelli di maggior tendenza e, soprattutto, abbinarli in modo impeccabile.

Pantaloni bianchi in autunno: consigli per modelli e abbinamenti

Prendete carta e penna allora e scoprite insieme anni come abbinare al meglio i vostri pantaloni bianchi anche in autunno e, ovviamente, quali modelli sarebbe meglio scegliere per esser al passo con i tempi.

Pantaloni bianchi eleganti – Eh già, fatta eccezione per i matrimoni (occasioni in cui il bianco è a uso esclusivo della sposa) i pantaloni bianchi sono un capo di sicuro successo, incarnazione della più selezionata raffinatezza. Meglio evitare in questo caso il bianco ottico e puntare invece su sfumature più calde e ricercate, con ad esempio un leggerissimo tocco di cipria o di beige. In abbinamento successo assicurato con una blusa e un bel blazer tono su tono o al più sfruttando il classico contrasto black and white: mai come in simili circostanze la semplicità paga.

Pantaloni bianchi a vita alta – Se è vero che la ita bassa anni ’90 sta pericolosamente tornando a fare capolino, la vita alta continua comunque con tenacia a dettare legge. Slancia otticamente la figura, facendo apparire le gambe più lunghe, soprattutto se in abbinamento a un bel paio di tacchi. La versatilità è inoltre garantita poiché anche con capi basic e semplici questi pantaloni garantiranno un successo all’insegna del casual. Un piccolo consiglio extra sui colori: mantenetevi sui toni neutri per un effetto più elegante e divertitevi invece con le tonalità autunnali più aggressive per un look meno formale.

Pantaloni bianchi skinny – Senza dubbio una scelta classica con la quale difficilmente si potrà fallire. Importante è lavorare poi bene sui volumi, optando per un pezzo sopra più abbandante come un morbido maglioncino, magari anche dalle maniche ampie come la moda degli ultimi anni ci va proponendoci.

Jeans bianchi – In estate senza dubbio li avete sfoggiati senza remore, ora potete tornare a sperimentarli sia nella loro versione aderente che in quelle più ampie oggi tanto di moda ma, soprattutto, nelle varianti strappate tornate decisamente alla ribalta. Potete sfruttar Nina abbinamento i colori tenui che sembrano destinati a caratterizzare questa stagione fredda: le tonalità dell’azzurro carta da zucchero, il grigio polvere, il color champagne, il color burro e il verde oliva la fanno ora da padrone.

Pantaloni bianchi jogger -Mai come in questo 2020 i pantaloni della tuta sono saliti alla ribalta. Svincolati dal loro uso esclusivo in casa o in palestra, eccoli pronti a dominare nella vita di tutti i gironi e in tutto (o quasi) le occasioni. Le star ci hanno insegnato come sia possibile abbinarli sia alle sneakers sia alle scarpe con il tacco, come pumps e stivaletti, quindi via libera alla fantasia.

In generale vi ricordiamo che per quando riguarda i colori vi consigliamo di puntare su quelli più tenui e soft che continuano a farla da padrone nelle collezioni moda. Bellissimo e molto elegante, per esempio, l’accostamento del bianco con le varie sfumature della terra e del beige, come il color burro, il caramello e il nocciola. Non sottovalutate mai però il total white, tono su tono, una scelta a dir poco raffinata.

Se dunque avevamo già visto come la manicure bianca fosse una scelta super glamour anche in inverno, le così dette white winter nails, ecco che il bianco ci stupisce ancora una volta intrufolandosi anche nel guardaroba della stagione fredda e con risultati assolutamente stupefacenti.

Sembra proprio che non resti altro da fare se non provare!

Fonte: blog.cliomakeup.com