Francesco Oppini e Alessia Fabiani sono stati fidanzati tanti anni fa, ma perchè è finita tra loro? Le versioni di lui e di lei.

Francesco Oppini e Alessia Fabiani hanno formato una coppia per un po’ di tempo. Da quella storia sono passati anni, ma l’attenzione dei fans si è riaccesa da quando il figlio di Alba Parietti ne ha parlato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo le parole di Oppini, poi, sono arrivate quelle della Fabiani che ha dato la propria versione sui motivi che portarono i due a lasciarsi.

Francesco Oppini e Alessia Fabiani: la storia e i motivi dell’addio

Francesco Oppini, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, oltre ad aver ricordato la fidanzata Luana, morta in un incidente, ha anche parlato della storia d’amore vissuta quando era giovanissimo, con l’ex letterina di Parraparola, Alessia Fabiani. “Mi sono fidanzato con una di 7 anni più grande di me. Avevo 19 anni. E’ stato un salto enorme. Mia mamma era impazzita, vedeva che non riusciva più a controllarmi. E’ Alessia Fabiani, la letterina”, ha raccontato Oppini.

“Mia madre si è vista catapultare il figlio in una realtà che non gli era mai appartenuta, non era contentissima. Alessia era ed è una ragazza molto intelligente ma esuberante. Mia mamma voleva proteggermi. Ero tra due linci. E’ una persona che ha cose molto positive. Mi ha fatto molto crescere. Siamo stati assieme due anni... per fortuna. Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io sono fatto così, dopo un po’ mi stufo. Da un giorno all’altro, mi ero rotto le palle, lei ha provato anche a farmi cambiare idea”, ha spiegato il figlio di Alba Parietti.

Alessia Fabiani, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Cusano, ha replicato ad Oppini spiegando di non essere stata lasciata.

“Ormai sono passati una ventina d’anni – ha raccontato in un’intervista a “Radio Cusano” – Sono felice che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui. Inoltre non è vero che io avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel rapporto. Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”, ha detto la Fabiani che oggi è mamma di due gemelli, Kim e Keira, nati il il 3 novembre 2012 dalla lunga relazione con Fabrizio Cherubini.