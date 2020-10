Ci sono dei segni zodiacali che, più di altri, tendono a scappare dalle relazioni. Scopri quali sono e perché lo fanno. La risposta delle stelle segno per segno.

Una relazione solida e duratura è il sogno della maggior parte delle persone. Ciò nonostante, non tutti riescono a viverla serenamente. Ci sono infatti diverse persone che si trovano spesso e volentieri a combattere con se stesse (e con il partner) perché una volta realizzato il loro sogno d’amore si sentono soffocare.

Questo aspetto può avere origini da diversi fattori come esempi di relazioni sentimentali negative, esperienze pregresse poco piacevoli o un esasperato bisogno di libertà. A ciò si unisce anche l’influenza che le stelle hanno sui vari segni zodiacali. Per questo motivo, oggi, analizzando questo aspetto cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali che scappano dalle relazioni e quali invece riescono a viverle serenamente.

I segni zodiacali che scappano dalle relazioni e quelli che le vivono a pieno

Ariete – Quelli che scappano a gambe levate

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono tra i segni dello zodiaco che più di tutti rifuggono le relazioni importanti. Un aspetto che non accettano e che li porta a modi di fare contraddittori. Sebbene da un lato amino l’idea stessa dell’amore, finendo con il cercarlo in modo quasi ossessivo, quando lo trovano finiscono con il cedere a diverse paure che, alla lunga, li portano a sentirsi oppressi. Ciò li spinge ad allontanarsene in fretta, a cercare la lite, tradire o in qualche altro modo a scappare. Un aspetto che i nativi del segno faticano a controllare e che rende infelici anche loro, specie quando una volta allontanatisi si rendono conto dell’errore commesso. Per questo motivo, i nativi del segno dovrebbero imparare a capirsi meglio e a cercare un tipo di relazione che ben si abbini al loro modo di essere. Cosa che li aiuterebbe a vivere a pieno l’amore, seppur in modo più adatto al loro carattere.

Toro – Quelli che non sentono il bisogno di scappare

I nativi del segno zodiacale del Toro sono dei romantici per natura. Per questo motivo vedono nell’amore qualcosa di estremamente importante. Questo modo di essere fa di loro persone che davanti all’amore non si fermano mai e che quando trovano la persona giusta sono pronte a condividerci anche tutta la vita. Ovviamente, anche loro hanno bisogno di determinate certezze e della consapevolezza che l’amore, per quanto lungo, non diventi mai qualcosa di statico. Con una tale sicurezza possono andare avanti in modo sereno, portando alla relazione aspetti positivi dati dalle tante cose che hanno da offrire. Un aspetto che chi sta con loro apprezzerà sicuramente, sopratutto perché quando si innamorano davvero sanno davvero come far sentire quello che provano al proprio partner.

Gemelli – Quelli che scappano facilmente

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono rapiti dal concetto stesso di amore. Tuttavia sono anche consapevoli delle proprie paure e degli impedimenti che queste potrebbero portare ad una relazione. Quando incontrano qualcuno che gli piace, finiscono quindi con lo struggersi tra mille patemi d’animo, dati in particolar modo dalla paura di commettere errori e di far soffrire inutilmente gli altri. Se c’è una cosa che i nativi del segno non sanno controllare, questa è infatti la paura di annoiarsi. Cosa che li può portare a chiudere una storia anche se ancora innamorati. Si tratta di un aspetto sul quale hanno bisogno di lavorare molto, sopratutto perché solo così facendo possono sperare do vivere a pieno una relazione, imparando ad apprezzare anche i momenti meno dinamici. Per questo motivo, ancor prima di tuffarsi in una relazione, dovrebbero cercare di risolvere il loro problema atavico con la noia e la monotonia.

Cancro – Quelli che non scappano a meno di non essere stanchi

I nativi del segno zodiacale del Cancro non sono soliti scappare in amore. Quando qualcosa non è come vorrebbero, sanno farlo presente, pretendo persino di veder risolto il problema in poco tempo. Tuttavia, quando si sentono particolarmente stanchi o demotivati possono diventare distanti al punto da allontanare il partner. Se ciò avviene, la relazione viene messa a rischio, creando in loro più ansie di quante non vorrebbero. Un problema che solo un rapporto basato sul dialogo e la sincerità può mitigare, spingendo i nativi del segno a restare il più possibile e a cercare di risolvere eventuali problemi senza lasciar perdere il tutto solo perché sembra difficile.

Leone – Quelli che non fuggono

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono soliti fuggire, neppure quando le cose si mettono male. La loro idea di amore li spinge a combattere per far si che tutto funzioni sempre al massimo. E ciò li rende uno dei segni che invece di scappare si dimostra sempre pronto a restare e a lavorare al meglio affinché la relazione funzioni. Dopotutto si tratta di persone che amano avere ciò che vogliono e quando amano qualcuno sanno come far valere questo principio spingendosi al massimo. Anche quando decidono di mollare lo fanno sempre alla luce del sole, dicendo cosa non va e spiegando i motivi che li spingono a voler chiudere. Un aspetto del quale vanno fieri e che li contraddistingue in modo piuttosto unico.

Vergine – Quelli che restano immobili

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono soliti bloccarsi ogni qual volta le cose non vanno come vorrebbero. Pur dicendosi disillusi riguardo l’amore, sognano sempre di arrivare ad un sentimento in grado di dar loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Per questo motivo, quando trovano ciò che cercano fanno di tutto per tenerselo stretto e non perderlo. Non sono quindi tra i segni zodiacali che tendono a scappare. Anzi, si può dire di loro che hanno quasi il problema opposto. Quando si sentono in qualche modo in pericolo finiscono infatti con il bloccarsi, limitandosi al massimo per la paura di sbagliare. Un modo di fare che a volte può essere positivo ma che in tanti altri casi si rivela potenzialmente pericoloso, rischiando di dare al partner un messaggio sbagliato. Lavorando su questo aspetto e cercando anche la complicità di chi gli sta accanto, possono però arrivare ad ottenere qualcosa di buono.

