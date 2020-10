Pelle secca : quali sono gli alimenti per idratarla in modo profondo

La pelle secca necessita di molte cure e di delicatezza ed idratazione. Scopriamo quali sono gli alimenti perfetti per idratarla in modo profondo e le sane abitudini per averla sempre perfetta.

La pelle secca è senza alcun dubbio una pelle delicata che necessita, soprattutto in inverno di protezione e idratazione profonda. Come esistono ottimi prodotti, anche naturali, per idratare l’epidermide, esistono delle abitudini e degli alimenti che contribuiscono a rimpolparla dall’interno e a renderla così idratata in modo profondo.

Scopriamo come prenderci cura della pelle secca, quali sono gli alimenti benefici che la idratano dall’interno e quale è la routine di bellezza da seguire ogni giorno per avere una pelle liscia e vellutata.

Pelle secca: come prendercene cura dall’esterno

La pelle secca è una pelle molto delicata, soggetta ad irritazioni cutanee, soprattutto nella stagione invernale, e a disidratazione a volte molto importante. Ricordando che ogni tipologia di pelle, sia secca che grassa, necessità in caso di problematiche importanti di una valutazione da parte del medico dermatologo, ecco alcuni consigli di ordine pratico che seguiti ogni giorno contribuiranno ad idratare la pelle secca dall’esterno.

La detersione quotidiana

La pelle andrà detersa ogni giorno con una soluzione priva di tensioattivi aggressivi, possibilmente un latte idratante o un detergente specifico per pelle secca.

L’esfoliazione

Anche la pelle secca necessita di essere esfoliata, poiché le cellule morte presenti sulla pelle del viso, contribuiscono a creare uno strato corneo che impedisce ai principi attivi idratanti dei vari prodotti di penetrare attraverso l’epidermide.

La tonificazione

Tonificare la pelle dopo la detersione permette di idratarla attraverso soluzioni naturali come gli idrolati di fiori e piante, oppure con prodotti specifici a base di principi attivi idratanti.

La crema idratante

Un bel massaggio con una buona crema idratante, sarà perfetto per veicolare tutte le sostanze e i principi attivi idratanti. Perfetti anche i sieri e i booster di ultima generazione.

Pelle secca: gli alimenti benefici per idratarla in modo profondo

La pelle secca va idratata senza dubbio dall’esterno con una skin care specifica, ma l’idratazione che arriva dall’interno è fondamentale per mantenerla giovane, liscia e vellutata a lungo.

Ecco un’elenco di alimenti benefici e fortemente idratanti che se assunti abitualmente diventeranno alleati di bellezza:

Le mele

Le mele sono un frutto costituito per circa il 90% di acqua e per questo alimento ideale per chi ha la pelle secca.

I pomodori

I pomodori sono un alimento anti age per eccellenza e agiscono sulla pelle come protettori dai radicali liberi.

I cetrioli

I cetrioli sono un ortaggio costituito per il 96% di acqua e sono un alimento con bassissimo apporto calorico e molto idratanti perfetti per la pelle secca.

Le lattughe

Anche la lattuga è un alimento ricco di acqua e perfetto per idratarsi dall’interno.

Arance, mandarini, limoni

Gli agrumi sono ricchi di vitimina C, acqua e aiutano la produzione di collagene, sostanza fondamentale per mantenere la pelle idratata e giovane.

Cereali integrali

I cereali integrali sono ricchi di vitamina B e di Rutina che contribuiscono all’idratazione della pelle.

Pelle secca: le sane abitudini di vita da mantenere per avere una pelle ben idratata

Se assumere alimenti ricchi di acqua è un toccasana per l’idratazione della pelle, bere acqua naturale nelle giuste quantità ed ogni giorno, farà dei veri miracoli per l’epidermide che apparirà luminosa e idratata.

Attenzione al fumo, che oltre a far male alla salute dell’organismo, rende la pelle del viso scura e contribuisce alla disidratazione dell’epidermide. Oltre a bere acqua e non fumare, saranno delle buone abitudini quelle di concedersi una maschera idratante settimanale magari rilassandosi sorseggiando una tisana.

La pelle secca potrà essere migliorata con molte attenzioni e cure, non soltanto a livello estetico, ma come abbiamo visto anche dal punto di vista alimentare e di sane abitudini.