I fagioli cannellini sono una varietà di legumi che ben si prestano ad essere cotti insieme alla salvia. Scopriamo i segreti di questo contorno squisito.

I fagioli cannellini alla salvia sono un contorno facile da realizzare, molto gustoso nonché nutriente. Nonostante all’apparenza possa risultare un piatto semplice ci sono alcuni segreti per realizzarlo al meglio.

Stiamo parlando di piccoli trucchi da utilizzare nella preparazione e in fase di cottura che renderanno questi fagioli davvero squisiti.

Adatti ad accompagnare piatti di carne come bistecche o carni di maiale, ma anche del pesce bianco al forno questi legumi possono essere anche un piatto unico per chi segue un regime vegano o vegetariano. Scopriamo la ricetta e gli accorgimenti per realizzarla al meglio.

Ecco come realizzare i fagioli cannellini alla salvia

Realizzare un contorno come quello con i fagioli cannellini alla salvia può risultare all’apparenza molto semplice, e in effetti lo è. Bisogna però seguire alcuni facili accorgimenti per far sì che la ricetta venga al meglio.

Se scegliamo di utilizzare i legumi secchi dovremo avere cura di metterli in ammollo almeno 12 ore prima, se sono più grandi possono stare anche una giornata intera, in acqua fredda e con un pizzico di bicarbonato.

Il giorno successivo vanno sciacquati molto bene perché altrimenti il bicarbonato potrebbe conferirgli un sapore cattivo. A questo punto vanno messi a bollire in acqua fredda con uno spicchio d’aglio, del rosmarino e della salvia. Se piace possiamo aggiungere anche dell’alloro e del pepe in grani.

Il sale in questo caso va aggiunto solo a metà o a fine cottura perché a inizio cottura farebbe andare via la buccia dai cannellini.

Per cuocerli sarà sufficiente metterli in una pentola normale e dall’inizio del bollore dovremo farli andare piano piano e senza coperchio.

A questo punto possiamo procedere con la nostra ricetta. Naturalmente questo procedimento è da fare se usiamo fagioli cannellini secchi. Se adoperiamo quelli precotti in barattolo possiamo saltare questo passaggio e iniziare la preparazione direttamente da qui.

Ingredienti per 4 persone

500 g f agioli cannellini precotti

4 cucchiai di o lio extravergine d’oliva o 40 g di burro

1 cipolla piccola

7-8 foglie di s alvia

sale q.b.

p epe q.b.

Preparazione

Iniziamo pulendo la cipolla e tagliandola a fettine sottili. Quindi mettiamola in una padella con l’olio o il burro a secondo di quello che preferiamo. Uniamo anche le foglie di salvia e facciamo appassire il tutto.

A questo punto versiamo i fagioli cannellini e aggiungiamo un po’ d’acqua. Quindi saliamo e mettiamo una spolverata di pepe. Quando l’acqua si sarà asciugata serviamo. Condiamo con un filo d’olio a crudo e maciniamo un po’ di pepe sopra al momento.

Serviamo i fagioli cannellini alla salvia caldi.

