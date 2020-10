Più la moda sportiva avanza più sneakers e calzini entrano prepotenti nel nostro guardaroba: ecco i modelli più estrosi e originali.

Un tempo la divisione era chiara: i collant alle donne, i calzini agli uomini.

Poi il tempo ha deciso di metterci sempre più lo zampino e così nuove opportunità sorridono oggi alle ragazze più glamour.

Il mondo del casual sembra avere preso il sopravvento ed eccoci tutte innamorate delle sneakers e, ovviamente, anche dei calzini, indispensabile abbinamento per un look veramente comodo e di tendenza.

C’è persino chi si è dedicato sul web a presentare trucchi per evitare di ritrovarsi con calzini spaiati o per riciclarli al meglio se un po’ troppo vecchi, segno di una more crescente per questo accessorio anni addietro un po’ dimenticato.

Così come prima sceglievamo tra ricami e fantasie dei collant oggi ci troviamo a decidere tra colori, tessuti e decori dei calzini più divertenti e glamour.

In giro le proposte del resto non mancano e alcune sono veramente incredibili. Scopriamole insieme.

I calzini più colorati per un look casual ma ricercato

Dal calzino multicolor a quello con applicazioni di fiocchi, fiori, strass e chi più ne ha più ne metta, passando poi per disegni geometrici o anche ben più fantasiosi. Il mondo dei calzini oramai non conosce più confini!

Se è vero che gli uomini più giovani amano giocare con calzini dalle fantasia ardite (chi li sfoggia cosparsi di disegni di sushi e chi invece opta per gialli smise più o meno vistosi) è altrettanto vero che anche noi donne ci stiamo aprendo a un universo di possibilità sterminate.

Sul web si può trovare un po’ di tutto, per questo capo d’abbigliamento oramai sempre più unisex. Le donne sembrano optare per lo più per glitter e applicazioni romantiche oppure per fantasie geometriche dai colori sgargianti.

C’è poi chi vuole spingersi oltre e allora via a frutta, fumetti, cartoni animati e persino quadri d’autore che si trasformano in calzini artistici e variopinti.

Le opportunità sembrano proprio non mancare e se si ama il look casual non si può prescindere dall’aprire il proprio guardaroba ai calzini più vivaci del momento.

Qua sotto alcuni esempi molto divertenti che speriamo possano ispirarvi.