Come allenare la parte inferiore del corpo: in base al livello

Quali sono i migliori esercizi per allenare la parte inferiore del corpo? Ecco una lista di quelli più efficaci suddivisi in base al livello.

Avere un corpo tonico e scolpito è il sogno di ogni donna. Anche a 40 o 50 anni è possibile ottenere degli obiettivi allenandosi nella maniera giusta.

In particolare avere gambe toniche, cosce magre e glutei marmorei può non essere più un sogno adottando uno stile di vita corretto e iniziando a praticare attività fisica in maniera costante.

In questo articolo vogliamo fornirvi una piccola guida per conoscere i migliori esercizi da fare per allenare la parte inferiore del corpo suddivisi a seconda del proprio livello di allenamento in: principiante, intermedio e avanzato. Scopriamo di più.

A seconda del livello principiante, intermedio e avanzato: ecco come allenare la parte inferiore del corpo

Se vuoi sapere come allenare gambe e glutei ecco una lista degli esercizi più efficaci suddivisi in base al livello: principiante, intermedio e avanzato.

È importante scegliere l’esercizio in base al proprio grado di allenamento. Questo perché sarà più importante eseguire un esercizio fino alla fine piuttosto che lasciarlo a metà o farlo male se non ce la facciamo perché troppo difficile per noi.

Scopriamo allora quali sono i migliori esercizi per le gambe e quali quelli per i glutei.

Gambe

Principianti. Lo squat. È sicuramente l’esercizio più classico facile da eseguire anche per un principiante. Facciamo attenzione durante il piegamento a superare con il ginocchio la punta del piede.

Intermedio. Affondo frontale con tocco a terra. Formiamo un angolo di 90° con le gambe. Il tocco a terra servirà a far lavorare ancora di più le gambe nella fase di risalita.

Avanzato. Pistol squat. Per eseguire questo esercizio occorre tenere contratti anche gli addominali. Bisognerà avere equilibrio e contrarre il gluteo su cui ci si appoggia.

Glutei

Principianti. Fire hydrant. A primo impatto questo esercizio può sembrare molto semplice. In realtà eseguirlo non è difficile ma contraendo il gluteo per tante ripetizioni consecutive alla fine sentiremo bruciare.

Intermedio. Ponte a gamba singola. Questo esercizio si dovrà eseguire con gli addominali contratti. Si andrà su e giù sollevando i fianchi e spingendo il bacino all’interno. L’esercizio allena tutto il core ma si concentra in primo luogo sui glutei e sulla parte posteriore delle cosce.