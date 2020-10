Gemma Galgani ci ha provato con Kikò, l’ex marito di Tina Cipollari, prima di Uomini e Donne? L’opinionista insinua il dubbio.

Uomini e Donne regala sempre grandi colpi di scena al suo fedele pubblico, che da anni segue la trasmissione dedicata all’amore di Maria De Filippi.

Durante la puntata andata in onda oggi, non sono mancati gli accesi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che come al solito regalano grandi perle ai telespettatori. Soprattutto quando l’opinionista lancia dei veri e propri scoop sulla dama torinese.

Secondo Tina, che ha svelato perché lei e Patrizia De Blanck hanno litigato, Gemma avrebbe scritto al suo ex marito, Kikò Nalli, durante il corso di quest’estate, insinuando che in qualche modo lei ci abbia provato con lui.

Gemma Galgani ci ha provato con l’ex marito di Tina Cipollari? La dama sembrerebbe non saperne nulla di tutta questa storia. In rete, però, è apparso il famoso messaggio, un commento social, che lei gli ha lasciato su Instagram, complimentandosi per la sua passione che mette nel suo lavoro.

Gemma Galgani scrive all’ex di Tina prima di Uomini e Donne: lei una furia

Il messaggio di Gemma Galgani a Kikò Nalli, contrariamente come ha fatto credere Tina Cipollari a Uomini e Donne, non è nulla di particolarmente scottante o di compromettente.

L’hairstylist aveva condiviso, durante la scorsa estate, un post che faceva riferimento al suo lavoro e lei si è semplicemente limitata a scrivere, come potete notare dallo screen pubblicato in alto, che “Grande il lavoro è la passione” niente di che, ma il commento ha in qualche modo infastidito l’opinionista, che di recente si è raccontata come non mai, rimarcandolo in puntata.

“Ti sei messa a scrivere il mio ex marito” ha dichiarato al Trono Over di Uomini e Donne. “Ma non è successo ora, io lo so da quest’estate e a differenza tu non mi metto a scrivere agli ex mariti delle altre“ ha concluso infastidita, mentre Gemma non ricordava nemmeno di aver lasciato quel commento su Instagram ed è apparsa piuttosto stupita di tale rivelazione in diretta.

Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne, tralasciando i commenti lasciati agli ex mariti, purtroppo non riescono a trovare un punto d’incontro, ma forse è proprio questo aspetto del loro rapporto che il pubblico apprezza più di qualsiasi altra cosa di loro.