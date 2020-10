Torta di ricotta facilissima, solo 100 calorie per una colazione super!

Stavi cercando una torta prelibata ma sei a dieta? Niente paura oggi ti proponiamo la torta di ricotta con solo 100 cal per una colazione super!

La torta dolce di ricotta non prevede utilizzo della farina, è facilissima da preparare ed estremamente buona quando abbiamo voglia di un dolce goloso senza però avere sensi di colpa.

Torta di ricotta facilissima, solo 100 calorie

È un dolce perfetto per ogni occasione ma per la colazione è davvero l’ideale, l’aroma del limone regalerà a questo dessert un gusto delicato e particolare che farà strabiliare tutta la famiglia. È una preparazione perfetta per grandi e piccini, altamente benefica per dare una sterzata di energia alla giornata consumandola al mattino.

La preparazione di questa torta richiede solo 20 minuti del tuo tempo, prevede inoltre la cottura di un’oretta circa e ti daremo la quantità di ingredienti per creare una torta destinata a ben otto persone. Ogni fetta di torta apporterà soltanto 100 cal per 100 grammi.

Di cosa hai bisogno?

Per preparare questa torta di ricotta super light avrai bisogno di 45 g di fecola di patate, 500 g di ricotta fresca, 80 g di zucchero integrale di canna, tre uova, un vasetto di yogurt greco 0% grassi, una bustina di vanillina, e la buccia grattugiata di un limone possibilmente biologico.

Come si prepara?

Come prima cosa bisogna togli l’acqua in eccesso dalla ricotta, setacciala con cura all’interno di una ciotola bella capiente. Dopodiché rompi le uova in una ciotola parte e dividi gli albumi dai tuorli, sbatti i tuorli insieme allo zucchero e alla buccia di limone biologico grattugiata, dovresti ottenere un composto gonfio e spumoso.

Ora aggiungi lo yogurt greco e continua a mescolare per far incorporare tutti insieme gli ingredienti, monta a parte gli albumi a neve. A questo punto setaccia la fecola di patate con la vanillina e versala nella ciotola di ricotta. Aggiungi poi un po’ per volta sia le uova che lo yogurt. Unisci anche gli albumi che hai precedentemente montato a neve. Versa il composto in uno stampo per torte dopo aver preriscaldato il forno e fai cuocere per un’oretta circa a 170°.

Una colazione proteica ma anche salata con la ricotta

Dedicarsi alla variazione della colazione è molto importante per iniziare la giornata con un sorriso e tanta energia. Esistono moltissimi ingredienti come appunto la ricotta per arricchire il pasto principale della giornata, alimenti ricchi di proteine come anche il burro d’arachidi, lo yogurt greco, le uova ma anche molta frutta secca e cereali come noci, pinoli, fiocchi d’avena. Queste sono le proteine che possono essere inserite all’interno di una colazione anche in variante dolce.

La ricotta è un latticino molto magro ma ricco di proteine. Il suo gusto delicato si sposa bene per creare dei prelibati topping, per crepes o pancake. La ricotta si può lavorare con una spolverata di cannella, di cacao oppure un cucchiaino di miele la sera prima, per ottenere una cremosa mousse e mangiarla poi l’indomani a colazione. Se sei un amante del pane a colazione, la ricotta si può spalmare su pane integrale o di segale e arricchirla con delle fettine di frutta fresca di stagione come mele o pere.

Scopri perché la ricotta fa davvero bene

Scopriamo prima di tutto perché la ricotta fa benissimo alla nostra salute. È bene sottolineare che si tratta di un latticino e non di un comune formaggio. La ricotta possiede un alto quantitativo di calcio e fosforo, due elementi che vanno ad ottimizzare e ad accrescere le funzioni dell’apparato scheletrico.

La ricotta vanta inoltre un alto contenuto di proteine ma anche pochissimi grassi. Infatti ha la capacità di ridurre il grasso corporeo ma è bene distinguere i vari tipi di ricotta che ci sono. Abbiamo infatti la ricotta di pecora, quella di vacca, quella di bufala oppure quella di capra.

Restano comunque tutte quante degli esempi di alimenti molto salutari e ricchi di benefici. Mangiare ricotta, come abbiamo detto, significa assumere un buon quantitativo di calcio e fosforo. Queste due sostanze sono notevolmente utili per lo sviluppo delle ossa e quindi un’ottimizzazione delle prestazioni dell’apparato scheletrico.

I benefici della ricotta non finiscono qui poiché, oltre a calcio ci sono anche selenio e zinco, inoltre possiede un apporto di vitamine molto importante come la vitamina A ma anche la B2 e la B12. Le proteine contenenti nella ricotta sono fondamentali poiché hanno una funzione antibatterica e riescono a rafforzare le difese immunitarie preservandoci da alcuni rischi cardiovascolari.