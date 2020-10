Tisane per accelerare il metabolismo, tre ricette facili per stare bene

Uno dei metodi più facili ma anche controllarti per accelerare il metabolismo è quello di bere, bere tanto. E con le tisane il risultato è più facile

Il metabolismo accelerato è sempre un buon modo per mangiare e non mettere su rotolini in pancia e sui fianchi. Una via è chiedere consiglio al nostro medico di fiducia oppure ad uno specialista. L’altra però è nei rimedi fai-da-te sani, come queste tre tisane per accelerare il metabolismo.

Molte diete e regimi alimentari prevedono anche di bere una o più tisane oppure durante la giornata. L’esempio più classico è il, thé verde che ormai sta spopolando anche in Italia. Ma in generale ci sono molte spezie ed erbe utili a questo scopo, facilmente reperibili non soltanto in erboristeria e nei negozi specializzati. Bere tisane contribuisce a favorire la diuresi e quindi impedisce la ritenzione dei liquidi, oltre al gonfiore derivante.

Tisane per accelerare il metabolismo, le tre ricette

Queste tisane che vi proponiamo sono ideali da bere sia a colazione che lungo tutta la giornata, meglio se pure. Oggi ve ne proponiamo tre molto facili da preparare e che assicurano buoni risultati in poco tempo.

Tisana con buccia di mela e cannella

Molti medici consigliano di mangiare la mela con la buccia e c’è un motivo. Oltre alle proprietà vitaminiche che conserva, aiuta anche a far perdere peso. Questo grazie all’acido ursolico, che partecipa al processo di aiutare bruciare i grassi rinforzando anche i muscoli.

Sbucciate due o tre mele, a seconda della grandezza, e dopo averla lavata mettete la buccia in un litro d’acqua dentro ad un pentolino. Quando arriva ad ebollizione, lasciatela raffreddare e poi versate un cucchiaio di cannella. Potete berla più volte al giorno.

Tisana alla gramigna

La gramigna è una pianta da riscoprire. Infatti è utile per preparare una salutare tisana che brucia i grassi e favorisce il drenaggio contrastando la ritenzione idrica. Per preparare questa tisana preparate 30 grammi di radici, lasciate in ammollo per almeno un’ora, tritatele e versatele in 1 litro di acqua bollente. Dopo 5 minuti filtrate e bevi la tisana lungo la giornata.

Tisana all’arancia dolce

L’arancia aiuta in modo naturale a ridurre il peso corporeo e a migliorare il rapporto tra massa magra e massa grassa. Questa tisana si prepara con 2 cucchiai di scorze di arancia dolce, altrettanti di bacche di ginepro, 4 cucchiai di anice stellato e 1 cucchiaio di radice di liquirizia. Mescolate tutto e poi unite un cucchiaino di miscela in 200 ml d’acqua fredda porta ad ebollizione. Lasciate poi in infusione 2-3 minuti e filtrate prima di bere.