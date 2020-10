Un secondo piatto a base di zucca per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il secondo piatto a base di zucca perfetto per ogni segno zodiacale. La scelta perfetta per portare l’autunno in cucina.

Quando ci si addentra nella stagione autunnale, la voglia di stare davanti ai fornelli e di preparare pasti golosi e nutrienti si fa sempre più forte. Chi ama la zucca ha quindi diverse opportunità per spaziare con le ricette, approfittando di questo ortaggio che oltre ad essere ricco di proprietà si presta bene anche a svariate preparazioni che vanno dal dolce al salato. Un aspetto che la rende perfetta anche per chi non la conosce ancora al punto da amarla.

Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è il primo piatto a base di zucca perfetto per ogni segno dello zodiaco, cercheremo di capire quale secondo piatto con la zucca si adatta maggiormente ai vari segni zodiacali. Dopotutto le stelle influenzano anche determinate preferenze in ambito culinario. Motivo per cui, approfondire l’argomento sarà utile a chi vuole scoprire nuovi sapori o, più semplicemente, desidera imparare nuove ricette. Oltre ad un piatto, infatti, sarà possibile trovare la preparazione per mettere subito alla prova quanto letto.

Ariete – Polpette di zucca con scamorza

Per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete che sono soliti andare sempre di corsa, un piatto che abbia la zucca come protagonista dovrebbe essere semplice e sfizioso. Cosa c’è di meglio di un aperitivo da poter mangiare anche come antipasto o stuzzichino con le amiche? Ecco quindi che le polpette di zucca con scamorza si rivelano la scelta vincente. Quella ricca di sapore e perfetta per dare la giusta dose di energia (e di sapore) con pochi bocconi. Perfette per essere consumate quando si è di fretta o quando si ha voglia di gustare qualcosa di semplice e al contempo goloso mentre si scambiano quattro chiacchiere in allegria. Una scelta che i nativi del segno apprezzeranno sicuramente.

Toro – Il tortino di pesce con zucca

I nativi del segno zodiacale del Toro amano darsi a preparazioni un po’ più complesse. Ciò dipende dal fatto che se la cavano abbastanza in cucina ma sopratutto da loro essere decisamente golosi. Quando si parla di zucca, farne sposare il sapore con quello del pesce può rappresentare un’idea simpatica e alternativa. Perfetta da presentare ad amici e parenti per condividere con loro un pasto diverso dal solito ma a suo modo conviviale. Il tortino di pesce con zucca saprà infatti dare il meglio di se, mostrandosi in una veste nuova e più delicata che mai. Esattamente ciò che i nativi del segno apprezzano in modo particolare da questo ortaggio.

Gemelli – I mini burger di zucca

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di cambiare. Sicuramente avranno già sperimentato la zucca nei modi più classici come la vellutata, o un contorno da abbinare a secondi di ogni tipo. È quindi giunto il momento di cambiare un po’. E un buon modo per farlo è quello di optare per dei mini burger di zucca, perfetti per essere realizzati in forme e dimensioni diversi e per essere arricchiti di volta in volta con ingredienti sempre nuovi. Un piatto che conquisterà anche i palati più sofisticati e che renderà i nativi del segno più entusiasti che mai all’idea di mangiarlo. Specie se abbinato ogni volta con un contorno e un accompagnamento (come pane, grissini o focacce) sempre diversi.

Cancro – Le polpette di zucca con cuore filante

I nativi del segno zodiacale del Cancro, amano da sempre quei piatti che riescono a riportarli indietro nel tempo. Le polpette di zucca con cuore filante, sono quindi la scelta ideale ed in grado di ricordargli sapori che li legano ancora all’infanzia. E tutto riuscendo ad ingolosirli anche nel presente. Dopotutto si tratta di un secondo piatto perfetto da mangiare sia da soli che in compagnia e adatto per essere declinato in altre possibili varianti, magari da presentare come antipasto o, addirittura, aperitivo. Una scelta golosa e sempre vincente, in grado di piacere a grandi e piccini e per questo motivo più che apprezzata dai nativi del segno.

Leone – La frittata ai fiori di zucca e pachino

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano dare il meglio di se in ogni occasione. Per questo motivo una frittata con zucca e pachino può rivelarsi la scelta ideale. Golosa e al contempo semplice da preparare darà loro modo di farsi notare sia quando sono di fretta che quando hanno più tempo da dedicare ai fornelli. Basterà infatti inserire qualche variante o scegliere di servire la frittata in formati diversi per rendere la ricetta sempre diversa. Un aspetto che i nativi del segno apprezzano molto, almeno come il gusto delicato e al contempo incisivo di questo secondo piatto che sarà in grado di conquistare tutti, diventando un vero e prorio jolly per chiunque deciderà di realizzarlo.

Vergine – Le frittelle di zucca salate

I nativi del segno zodiacale della Vergine quando si parla di cucina possono diventare estremamente esigenti, mettendo tutti in crisi. Per loro sono consigliati quindi piatti che sappiano essere sia golosi che allegri. In questo modo il rischio di incorrere in lamentele da parte loro sarà minore. Le frittelle di zucca salate si rivelano quindi come una valida alternativa, in grado di farli sentire nel giusto mood e portarli ad apprezzare i sapori tipici della stagione autunnale. Sopratutto perché rivestiti di qualcosa di sfizioso come appunto il sapido presente in questa ricetta. Una scelta che porterà sicuramente allegria in tavola e anche nei nativi del segno, spesso un po’ musoni, specie quando l’estate si fa sempre più lontana.

