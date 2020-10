Patrizia De Blanck, confessione choc al GF Vip: “Ho perso un figlio”

Patrizia De Blanck si è aperta come non mai al Grande Fratello Vip, raccontando di aver subito il trauma della perdita di un figlio.

Patrizia De Blanck è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che grazie ai suoi discorsi, e spesso scivoloni, riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico del piccolo schermo, ma dietro tutto questo lei è molto di più.

Patrizia è una donna profonda, con un vissuto alle spalle spesso non facile, ma che non lascia mai trasparire questo lato di lei al pubblico preferendo che veda soltanto quello sbarazzino e divertente, ma nelle scorse ore si è lasciata andare ad un’intima confessione. Confessione che non aveva mai fatto prima d’ora.

La De Blanck, che ha avuto uno scontro con la Marchesa D’Aragona, ha confidato di aver perso un bambino. Patrizia, prima di mettere al mondo Giada De Blanck, era in dolce attesa ma a causa di una brutta caduta ha perso il bimbo che aveva in grembo.

Patrizia De Blanck ha fatto una confessione intima al Grande Fratello Vip, raccontandosi come mai prima di questo momento.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ammette: “Mi faceva impazzire”

Al GF Vip, Patrizia ha raccontato di essere rimasta incinta ma dopo una brutta caduta dalle scale il medico le ha comunicato di aver perso suo figlio e che probabilmente non avrebbe potuto avere altri.

“L’idea che non potessi fare un figlio mi faceva impazzire” ha spiegato ai suoi compagni di viaggio. “Non perché avessi scelto di non averne, ma perché non potevo farlo e mi faceva stare male“ ha proseguito Patrizia De Blanck al GF Vip, di recente tra l’altro Tina Cipollari ha raccontato perché hanno litigato. “Sono andata dal mio uomo e gli ho detto che aveva una settimana, quindici giorni per mettermi incinta, altrimenti ci provo con qualcun altro” ha continua la Contessa. “Lui me ne disse di tutti i colori, mi chiamò puttan*, ma non mi importava: volevo diventare mamma“ ha concluso, raccontando un inedito retroscena sul suo passato di cui nessuno era a conoscenza, del pubblico ovviamente, prima di questo momento.

Patrizia De Blanck ha vissuto il dramma di perdere un figlio. Un problema comune, purtroppo, comune a tante donne, che ha raccontato aggiungendo quel pizzico di ironia che soltanto lei possiede, lasciando tutti i suoi compagni di viaggio incantanti nell’ascoltarla. Sicuramente Alfonso Signorini, durante la diretta di venerdì sera al GF Vip, affronterà l’argomento, portando a galla il suo lato più sensibile e fragile che spesso tende a nascondere ai più.