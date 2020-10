Consuma le mele così: prepara 3 dolci in 5 minuti facili e morbidissimi

Stai per buttare le mele? Non farlo e consumale preparando tre dolci deliziosi in soli 5 minuti!

I banchi dei mercati sono stracolmi di mele, rosse, gialle, verdi, belle tonde o con delle striature più chiare, sono le protagoniste indiscusse del nostro momento merenda, spuntino o post pasti. Esistono infatti tanti diversi tipi di mele, dalle più comuni a quelle più particolari, tutte possono essere sfruttate per preparare degli sfiziosi dolci.

Mele: ricchezza di benefici e salute

Quando riempi una cesta di mele capita davvero spesso che, se giacciono per diversi giorni sotterrate da mele in superficie e che, per mancanza di tempo, per una svista, o perché si preferisce consumare uno spuntino con qualcos’altro, le mele finiscono per rovinarsi.

Se ti accorgi che ciò sta per accadere, che la mela, o le mele stanno per diventare marce, non buttarle! Consumale dedicandoti alla preparazione di tre facili dolci pronti in soli cinque minuti.

Che ne diresti di capire prima i benefici delle mele e quelle più adatte per la preparazione di determinati dolci? Iniziamo! Le mele sono super consigliate per chi ha problemi di colesterolo, obesità, e grazie inoltre alla loro alta quantità di vitamine, rendono la tua pelle più luminosa e levigata. Andrebbero davvero consumate con regolarità, almeno una volta al giorno. Un frutto davvero prelibato questo che sposa le ricette più gustose. La grandissima gamma di varietà delle mele ti permette non di impiegarle in tanti modi diversi ma anche da portare con te uno spuntino sano e saziante.

Ebbene sì, la mela, oltre ad essere un alimento sano, ipocalorico e quindi adatto per una dieta dimagrante, possiede anche un potere altamente saziante, dopo aver mangiato una mela la soddisfazione di aver finalmente placato la fame non mancherà.

Dicci quale mela e ti diremo cosa puoi preparare!

Iniziamo con la renetta che in francese significa regina, ha una forma bella grossa ed appiattita, possiede una buccia gialla talvolta con macchie scure. Si può conservare più a lungo rispetto ad altre tipologie di mele e la sua polpa rimane sempre super prelibata e profumata. Questa mela è ideale per preparare delle succulente frittelle di mele, è un ricco strudel.

La mela golden è una delle mele più consumate ma soprattutto impiegata in ricette per la sua versatilità. Può essere mangiata come uno spuntino nutriente e saziante, e croccante nella polpa dolce nel sapore ed è perfetta per realizzare pietanze sia dolci che salate come ad esempio una classica confettura fatta in casa ma anche la classica torta di mele, per non parlare poi della preziosità che dona ai secondi piatti di pesce o carne.

La granny smith, questa tipologia di mela è la classica mela verde dal sapore un pochino aspro e altamente rinfrescante. È una mela di origine australiana ed è perfetta per la preparazione di sorbetti freschi in estate ma anche per arricchire insalate miste di sapori.

La mela annurca, queste sono le mele piccoline, rosse, dalla polpa con croccante e dal profumo davvero intenso. Questa mela è originaria dell’Italia centro-meridionale, particolarmente della Campania e viene impiegata nella preparazione di vari dolci tipici ma anche di un liquore per eccellenza che è l’annurchetto.

La mela stark delicious, questa tipologia di mela è bella grossa e ci ricorda la mela che regalò la strega a Biancaneve con l’inganno. Ha un sapore dolcissimo e può essere gustata anche da sola, grazie alla sua consistenza farinosa è possibile consumarla anche cotta e per piatti salati molto originali e facenti parte della cucina gourmet. Si può accompagnare anche ad un prelibato pollo al curry speziato.

La fuji, questa tipologia di mela è originaria del Giappone e si è diffusa da lì in tutto il mondo grazie ad una coltivazione che abbraccia innumerevoli zone. Ha una bella buccia rossastra con striature sia gialle che verdi è croccante e molto succosa e dolcissima, può essere assaporata all’interno di macedonie ma è possibile provarla anche grazie alla nostra carrellata di ricette.

Consuma le mele così: prepara 3 dolci in 5 minuti facili e morbidissimi