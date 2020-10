Emma Marrone, look insolito per Milano: jeans larghi, felpa con cappuccio e giaccone, ma la cantante è sempre bellissima, foto.

Emma Marrone sceglie un look alternativo per una giornata a Milano riscaldata dal sole di ottobre. Jeans larghi con degli spacchi sulle ginocchia, felpa con capuccio e un grande giaccone per non prendere freddo e coprirsi per le ore in cui non ci sarà il sole. Un outfit sportivo, underground che la cantante salentina ha deciso di sfoggiare durante la sua tappa milanese. Sempre piena di impegni, la cantante salentina ha raggiunto Milano per lavoro: ci saranno nuove sorprese in arrivo per il suo pubblico o la sua presenza in città sarà dovuta a X Factor 2020 i cui live prenderanno il via il 29 ottobre.

Emma Marrone: dal look casual e sportivo all’outftit elegante e sensuale

Emma Marrone, negli ultimi dieci anni, ha cambiato look diverse volte alternando outfit più sportivi e casual come quello che vedete qui in alto e outfit più eleganti e sensuali. Sempre bellissima e sensuale, la cantante salentina piace sia quando si mostra come la ragazza sportiva, amante dei jeans e delle serate a casa con gli amici sia quando tira fuori la sua femminilità e sensualità come nella foto più in basso in cui indossa una giacca nera apparentemente semplice ma resa sensualissima dal reggiseno che indossa sotto.

Una bellezza naturale quella di Emma che ha anche pubblicato una foto senza veli in cui, pur non mostrando assolutamente niente, ha letteralmente fatto impazzire tutti.

Sempre biondissima e con i capelli sempre con tagli diversi e che le incorniciano il viso, Emma è una donna dalle mille sfaccettature: forte, indipendente, coraggiosa, vera, schietta, sincera e soprattutto libera. In dieci anni di carriera non è mai cambiando restando fedele ai valori che la sua splendida famiglia è riuscita a trasmetterle incoroggiandola e supportandola in tutte le sue scelte, sia private che professionali.

«Sono fortunata – ha detto ai microfoni di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 27 settembre – perché mi rendo conto di avere una famiglia solida alle spalle, che ti sostiene. E fa la differenza di quello che diventerai nella vita. Te ne rendi conto quando inizia a crescere. Adesso capisco tutto quello che mi hanno detto, tutti i no».