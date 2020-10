Importanti notizie sulle mascherine in relazione al nuovo DPCM del 7 ottobre. Vediamo in cosa consistono.

Il nuovo DPCM ha sicuramente introdotto importanti novità circa gli stadi e lo sport, ma non solo.

Infatti il DPCM stabilisce che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, nonché l’assoluto obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Ci sono però delle eccezioni, e sono i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, sempre nel pieno rispetto delle linee guida anti-contagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Esclusi dagli obblighi chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Viene inoltre fortemente consigliato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.