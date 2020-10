Alba Parietti dice addio sui social all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea: “Sarai con me ogni giorno. So che ci rincontreremo”.

Alba Parietti dice addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, morto per un tumore a 74 anni e con cui ha vissuto una storia d’amore durata 8 anni. Un rapporto importante durante il quale Giuseppe Lanza di Scalea è stato molto vicino anche al figlio Francesco Oppini, nel periodo più difficile della sua vita. Con una foto dell’ex compagno, la Parietti ha condiviso il dolore che sta provando in questi giorni.

Alba Parietti, l’addio a Giuseppe Lanza di Scalea:

Alba Parietti porterà per sempre con sè il ricordo dell’ex compagno Giuseppe e gli anni che ha trascorso con lui sia come compagna che come amica. La scomparsa di Giuseppe Lanza di Scalea ha colpito profondamente la Parietti che, affida ai social, il suo grandissimo dolore.

“Ogni giorno sarai con me, perché una persona come te resta nell’anima e da la forza di vivere e di sperare. Averti avuto nella mia vita è stato un privilegio raro e fare a meno del tuo conforto del tuo sostegno della tua granitica presenza è un dolore lancinante“, scrive la Parietti che sta cercando di andare avanti come ha imparato lavorando nel mondo dello spettacolo.

“Per sempre sarai il mio più caro meraviglioso amico. Ciao Giuseppe so che ci rincontreremo nelle cose belle che la vita mi saprà ancora regalare. E tutto pensando a te mi sembra più dolce e mi fa accettare la malinconia della vita e le sue conseguenze e di dover convivere con il pezzo della mia vita che se ne è andato con te per sempre, con il tuo sorriso timido e solare come la tua anima stupenda. Mi consola pensare a quanta fortuna ho avuto a conoscerti e avere il tuo affetto il tuo rispetto il tuo bene che non passerà mai e mi accompagnerà finché avrò un respiro“, ha concluso la Parietti che, in queste settimane, sta seguendo e sostenendo il figlio Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 2020.