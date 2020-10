Torta morbida con gocce di cioccolato senza farina: colazione sprint

La torta morbida con gocce di cioccolato senza farina è forse una delle ricette più facile che esista, ma questa non toglie nulla al suo gusto strepitoso per una colazione alla grande

Per una volta ribaltiamo tutte le idee e i preconcetti. Non servono latte, burro, farina e panna per un dolce da colazione perfetto, morbido e profumato. Provate a preparare la torta morbida con gocce di cioccolato senza farina e capirete cosa significa.

Ci sono solo quattro ingredienti, senza nessun grasso. Per questo è consigliata a chi sta a dieta e agli intolleranti, al lattosio ma anche al glutine. Al posto della farina utilizzeremo l’amido di mais (o la Maizena) che serve per compattare la base. Poi ci servono le uova, lo zucchero e le gocce di cioccolato, e in un meno di un’ora avremo tutto pronto. Una torta ideale per colazione, da inzuppare nel latte o da servire con il thé.

Ingredienti:

3 uova

230 g di amido di mais

160 g di zucchero semolato

50 g di gocce di cioccolato

Torta soffice senza farina con gocce di cioccolato, dolce senza burro

La vostra torta soffice con gocce di cioccolato senza farina può essere conservata sempre fragrante sotto una campana di vetro oppure in un contenitore ermetico fino ad un massimo di 4-5 giorni.. In alternativa potete avvolgerla nella carta stagnola.

Preparazione:

Il composto della torta parte dalle uova e dallo zucchero. In una ciotola sbatteteli con le fruste a mano oppure quelle elettriche per ottenere un composto gonfio e spumoso. Vi accorgerete che è pronto quando avrà triplicato il suo volume iniziale.

A quel punto aggiungete poco alla volta l’amido di mais già setacciato. Poi continuate a mescolare con una spatola o un cucchiaio di legno, cercando di fare attenzione perché la vostra base non deve smontare. Infinite unite anche le gocce di cioccolato. Quando è tutto perfettamente amalgamato, versate il composto in uno stampo da 22-24 cm che avrete precedentemente imburrato.

Cuocete per circa 35 minuti (dipende dalla potenza del vostro forno) a 180° e prima di sfornare effettuate la classica prova dello stecchino. Se esce asciutto, significa che la torta è pronta e così potete sfornare, lasciare intiepidire ed estrarre dallo stampo. Servite tiepida o fredda, sarà un piacere comunque.