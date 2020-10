Un primo piatto con la zucca per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il primo piatto a base di zucca più adatto al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ottobre, si sa, è il mese delle zucche. E quale modo migliore per celebrarle se non quello di trovare una ricetta perfetta da provare ed inserire nel nostro menu? Se si amano le zucche, dopotutto, sperimentare nuovi abbinamenti sarà un vero piacere, specie se si scoprono sfumature di sapori ben abbinate ai propri gusti. Solitamente chi predilige questo ortaggio ama mangiarlo in ogni forma.

Visto, però, che ognuno di noi ha le sue preferenze e che in alcuni casi le stelle possono influire su di esse, oggi affronteremo proprio questo argomento. E lo faremo scoprendo qual è il primo piatto a base di zucca più adatto ad ogni segno zodiacale. Ricetta che si potrà andare subito a realizzare per affrontare la settimana con una marcia in più. Tutti pronti?

La ricetta a base di zucca perfetta per ogni segno zodiacale

Ariete – Le linguine con crema di zucca, amaretti e salvia

I nati sotto il segno dell’Ariete amano mangiare bene e quando lo fanno vogliono sentirsi a posto sia da un punto di vista energetico che relativo al gusto. Per questo motivo, le linguine con crema di zucca, amaretti e salvia si rivelano un buon compromesso in grado di soddisfarli a pieno e di farli sentire leggeri e al contempo carichi di nuova energia. Esattamente ciò di cui hanno maggiormente bisogno visto che per loro vivere ogni cosa al massimo è sempre estremamente importante. E cosa c’è di meglio di un primo piatto goloso per spazzar via la nostalgia che i nativi del segno hanno sempre quando si parla di salutare la stagione estiva?

Toro – I panini alla zucca

I nati sotto il segno zodiacale del Toro amano tutto ciò che sa di casa e che riflette un’atmosfera di calma nell’aria. Tutto quel che riguarda la panificazione si sposa quindi con la loro cucina e con le scelte alimentari che fanno ogni giorno Se si parla di zucca, un’ottima scelta sono quindi i panini alla zucca. Semplici da preparare ma al contempo bisognosi di cure. Per non parlare poi del profumo che si andrà spargendo per casa e che renderà i nativi del segno sicuramente più rilassati e di buon umore. Inoltre, si tratta di un genere di alimento che si sposa bene con tutto e che può essere consumato a qualsiasi ora del giorno. Ciò che conta è saper abbinare i panini nel modo giusto. Cosa che i nativi del segno sono sicuramente bravissimi a fare anche per renderli un primo piatto innovativo e sicuramente tutto da scoprire.

Gemelli – Pasta con zucca, pancetta e grana

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno sempre bisogno di piatti golosi che li sappiano attirare sia per l’aspetto che per i profumi ed il sapore. Se si parla di autunno è quindi importante scegliere bene gli alimenti, in modo da farli sposare tra loro e a soddisfare a pieno il palato dei nativi del segno. Un primo piatto che si rivela perfetto per loro può essere quello della pasta con zucca, pancetta e grana. Una soluzione che unisce il dolce al sapido, fornendo un insieme di sapori che non annoia il palato ma che, al contrario, lo stuzzica di continuo. Esattamente ciò di cui hanno bisogno i nativi del segno che con questa versione autunnale e colorata potranno rimettersi in pace con la stagione e con se se stessi.

Cancro – Il risotto integrale con zucca e funghi

I nativi del segno zodiacale del Cancro amano tutto ciò che sa di casa e che in qualche modo gli ricorda i giorni spensierati dell’infanzia. Un buon risotto in questo caso è ciò che fa al caso loro, riportando alla memoria i pranzi domenicali o quei momenti rilassanti da vivere in famiglia condividendo tutti insieme un pasto caldo. Il risotto integrale con zucca e funghi è quindi la scelta migliore. Ottimo da gustare, porta in se i sapori tipici dell’autunno e grazie alla presenza del riso integrale può essere consumato senza particolari sensi di colpa. Proprio ciò di cui i nativi del segno hanno bisogno, sopratutto in questo periodo dell’anno.

Leone – La farinata con la zucca

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano mangiare in modo sempre diverso, sopratutto se devono condividere ciò che preparano con i propri cari. Sorprendere gli altri è una cosa che gli piace parecchio poiché gli consente di mettersi in mostra e di farsi apprezzare. Rivisitare un classico della cucina italiana, rendendolo in chiave autunnale è quindi un’opzione che si trova sicuramente nelle loro corde. Ecco quindi che la farinata con la zucca si rivela un piatto più che adatto sia per il loro modo di essere che per sentirsi bene con quel che mangiano. Sarà un modo come un’altro per immergersi nelle atmosfere autunnali senza faticare troppo. Ed il tutto, godendosi un piatto che sarà sicuramente apprezzato da amici e parenti.

Vergine – Il risotto alla zucca

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono dei tradizionalisti nati. E ciò li porta a preferire piatti che siano sempre in grado di riportarli al passato e ai ricordi ai quali sono più affezionati. Se a ciò si aggiunge il fatto che non amano cambiamenti o innovazioni, è chiaro come un primo piatto autunnale perfetto per loro sia il risotto alla zucca. Un classico che saprà soddisfarli senza farli uscire dalla comfort zone data dal loro essere abitudinari. Inoltre, per i più creativi, basterà cambiare tipo di riso per variare la ricetta senza mai eccedere ed esplorando al contempo nuovi sapori. Una scelta che calza a pennello con il modo di essere dei nativi del segno.

