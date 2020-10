Elettra Lamborghini rompe il silenzio su Iconize: “Senza parole”

Elettra Lamborghini, attraverso Deianira Marzano, ha rotto il silenzio sullo scandalo che ha colpito il suo amico Iconize.

Elettra Lamborghini è una delle migliori amiche di Marco Ferrero, Iconize, che è finito al centro della polemica per avere inscenato un’aggressione omofoba soltanto per ottenere una maggiore visibilità e qualche ospitata in tv.

Il popolo della rete, sapendo il forte legame che li lega, si è chiesto se anche la moglie di Afrojack fosse a conoscenza dei pieni dell’influencer, come lo era Soleil Sorge con cui ha pesantemente litigato. Il dubbio è stato risolto dalla diretta interessata che attraverso Deianira Marzano ha smentito assolutamente di essere a conoscenza dei piani del suo amico e di essere rimasta senza parole dopo aver scoperto il tutto in televisione.

Elettra Lamborghini non sapeva che Iconize avesse inscenato un’aggressione omofoba, ma credeva come tutti quanti che fosse stato realmente vittime di alcuni ignoranti con poco cervello.

Iconize smascherato da Barbara d’Urso: la reazione di Elettra Lamborghini

Iconize non avrebbe confidato le sue intenzioni ad Elettra Lamborghini, che durante il momento della fantomatica aggressione lei era impegna con i preparativi del matrimonio ed era reduce dal Festival di Sanremo, di cui è stata definita la vincitrice morale dell’edizione di Amadeus.

“Non ero a conoscenza di nulla” ha precisato Elettra a Deianira, che di recente ha rivelato anche perché lei e sua sorella non si parlano più. “Sono caduta del pero, sono rimasta senza parole” ha concluso spiazzata, in quanto non si sarebbe mai aspettata che il suo amico Marco Ferrero potesse mai arrivare a tanto per ottenere una maggiore popolarità. Popolarità che gli si è rivoltata contro.

Iconize, che si è sentito dato in pasto al pubblico, chiederà scusa anche ai suoi amici per il terribile gesto compiuto?