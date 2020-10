Test: dimmi come ti comporteresti e ti dirò come reagisci alle difficoltà

Dimmi quale di queste immagini riflette il tuo modo istintivo di essere e scoprirari il modo in cui reagisci di fronte alle difficoltà.

Questo test psicologico è davvero molto semplice. Per farlo ti basterà immedesimerti nella situazione che stiamo per raffigurarti e rispondere ad una semplice domanda.

Questo test è a puro scopo di intrattenimento. Sei pronto a dirci quale delle quattro situazioni raffigurate nell’immagine ti rappresenta di più?

Test psicologico: scopri come reagisci in caso di avversità

Ecco un test che potrebbe aiutarti a capire chi sei veramente analizzando la tua prima reazione di fronte ad una sensazione. Il nostro comportamento istintivo può rivelare i tratti distintivi del nostro carattere, alcuni dei quali potrebbero essere sconosciuti perfino a noi stessi. Pronto a analizzare il tuo inconscio per capire come reagisci di fronte agli ostacoli improvvisi che la vita ti mette davanti?

Se vuoi fare questo test devi immaginare la situazione seguente:

Senti suonare il cellulare. Qualcuno ti ha inviato un messaggio. Lo leggi. Non conosci il mittente. Ti viene chiesto di presentarti in un determinato posto. Decidi di andare. Quando arrivi sul luogo indicato davanti a te trovi una porta chiusa.

La domanda è:

Come ti comporteresti?

Soluzione del test

Se pensi di reagire come l’uomo della figura 1

Se la prima immagine riflette il tuo istinto significa che sei un persona molto istintiva che agisce di getto senza pensare alle conseguenze dei suoi gesti. Solitamente questo atteggiamento ti porta a commettere errori perchè trascurare dettagli importanti può essere controproducente.

Se pensi di reagire come l’uomo della figura 2

Se l’immagine numero due ti rappresenta di più vuol dire che sei una persona che non si affida all’istinto ma riflette molto prima di agire. Sei una persona molto calma e mantieni sempre il sangue freddo. Prima di prendere una qualsiasi decisione ti piace prenderti il tempo che ti serve per analizzare pro e contro per non fare passi falsi.

Se pensi di reagire come l’uomo della figura 3

Se istintivamente ti comporteresti come l’uomo nella figura 3, sei una persona estremamente buona e gentile. Sei una persona genuina, bussi prima di entrare per avvisare del tuo arrivo. E’ così che comunichi agli altri che hai bisogno di attenzione. Quando dovete prendere una decisione importante, non vi lasciate prendere dal panico, riflettete senza agitazione perchè le difficoltà non vi spaventano affatto.

Se pensi di reagire come l’uomo della figura 4

Se, infine, la vostra reazione potrebbe essere la stessa dell’uomo della figura 4 significa che siete una persona sicura di sé. Agisci sempre come ti dice l’istinto e non temi in alcun modo il giudizio degli altri, un giudizio che non consideri mai, non tieni conto del pensiero altrui neanche quando devi prendere decisioni particolarmente importanti. Sei quel tipo di persona che si fa guidare dalla passione e che non nasconde i suoi pensieri, poche persone sono sincere quanto te.