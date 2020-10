Il Presidente degli Stati Uniti Trump: novità sul suo stato di salute

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lasciato ad alcune dichiarazioni circa il suo stato di salute.

Durante una lunga intervista il Presidente degli Stati Uniti si è lasciato ad alcune dichiarazioni circa il suo stato di salute.

La sua vicenda è stata ovviamente al centro dell’opinione pubblica per molti giorni.

Infatti dopo essere risultato positivo al Covid era stato ricoverato.

Appena due giorni dopo la notizia, contro ogni aspettativa, il Presidente USA aveva lasciato l’ospedale per dirigersi di nuovo alla casa bianca passando attraverso un bagno di folla.

Successivamente si era lasciato ad alcune dichiarazioni circa il Regeneron.

Il tutto ovviamente accompagnato da non poche polemiche da parte del web e di alcuni membri del suo stesso staff.

Vediamo invece cosa è accaduto poche ore fa.

Trump: dichiarazioni sulla sua immunità

Donald Trump in un’intervista alla emittente Fox, riferendosi al coronavirus, ha dichiarato che “sembra che lui ne sia immunizzato”.

Ha poi proseguito la sua intervista dichiarando di sentirsi molto meglio e che ora finalmente si è liberato del pericolo per lui del virus e che quindi “non deve più nascondersi nello scantinato“, così come da lui dichiarato, e che quindi ora può procedere con il proprio lavoro senza pericoli ed ostacoli.

Le elezioni infatti si avvicinano ed il presidente è protagonista di non pochi scontri con il suo avversario politico Biden.

Non solo, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere immune e di non sapere per quanto tempo lo sarà, evidenziando quindi l’impossibilità attuale di comprendere fino in fondo tutto quanto concerne il post coronavirus.

“Forse per un periodo lungo, forse per un periodo breve e forse per la vita. Nessuno lo sa con sicurezza ma sono immunizzato” questo quanto dichiarato a riguardo e messo in evidenza dal Presidente Trump.

Intanto la politica del Presidente degli Stati Uniti continua, le elezioni in America si avvicinano.