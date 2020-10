Dove sbagli in amore? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri qual è l’errore che fai in amore in base al tuo segno zodiacale. E cosa dovresti fare per migliorare le cose.

Quando si ama è spesso difficile ragionare lucidamente. La forza del sentimento che si prova è infatti tale da impedire di usare la ragione. Il più delle volte si tende a seguire l’istinto e, ovviamente, il cuore. E ciò fa si che eventuali errori non vengano notati da subito, portando a reiterarli nel tempo, fino a star male. Ovviamente ognuno di noi tende ad agire in modo diverso e questo porta a commettere errori di tipo diverso.

Alcuni sono legati alle esperienze fatte, altre ad alcuni lati del carattere ed altre ancora all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire qual è l’errore che ogni segno zodiacale commette in amore, cercando di capire come evitarlo. Un modo per conoscersi un po’ di più e per comprendere meglio anche chi ci sta intorno.

L’errore che fai in amore in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Ti butti a capofitto nelle cose senza pensare

Che tu sia una persona istintiva e sempre pronta a lanciarti in tutto quello che fai è una cosa che sai bene anche tu. In quanto nativa del segno zodiacale dell’Ariete, dopotutto, vivere le cose d’istinto e con tutta l’energia che hai in corpo fa parte di te. Questo, però, può rappresentare un problema in amore. Sopratutto quando ti lanci a capofitto nella relazione, e tutto senza aver prima capito quanto ami e quanto sei disposta a dare. Imparare a vivere le cose con più calma ed esponendoti solo dopo aver analizzato per bene la situazione è sicuramente una cosa da apprendere. In questo modo riusciresti infatti a non fare promesse che non puoi mantenere e a non creare inutili tensioni con partner che preferirebbero procedere con più calma. Senza contare, che bruciare tutto troppo in fretta è spesso proprio ciò che ti fa passare di colpo l’infatuazione. Motivo per cui imparare ad essere più calma sarà sicuramente positivo.

Toro – Diventi troppo gelosa

L’amore è per te un sentimento estremamente importante e, in quanto tale, tendi ad investire in esso quante più energie ti è possibile. Ciò ti spinge a prendere tutto molto sul serio e a studiare il partner in ogni più piccolo atteggiamento. Sebbene non ci sia nulla di male in questo, devi prestare attenzione alla gelosia che a volte rischia di diventare troppo forte, portando scompiglio. Prendertela per le piccole cose senza dare spiegazioni è infatti un modo di fare che tende ad allontanare la persona che hai accanto. Sopratutto se non spieghi che determinate pretese sono dovute ad un bisogno di conferme che non riesci a non ascoltare. La chiarezza è sempre la miglior via da seguire e in questo caso le cose non cambiano poi molto. Per questo motivo, lavorare su come ti poni sarà sicuramente d’aiuto per la tua relazione, aiutandoli a renderla più stabile senza dargli scosse che, alla lunga, potrebbero danneggiare l’armonia di fondo.

Gemelli – Ti astrai troppo

Il tuo errore in amore? Quando qualcosa non va come vorresti, invece di affrontarla di petto, tendi ad astrarti. Un modo di fare che ti aiuta ad alleggerire la tensione ma che solitamente viene frainteso o vissuto male dal partner. Prendere le distanze è infatti il primo passo verso il rischio di una rottura. Cosa che tra l’altro non desideri neanche tu. Perché, quindi, non concentrarti su chi hai accanto, esponendogli ogni possibile problema? Che si tratti di un bisogno di libertà, di momenti noiosi da ravvivare o di qualsiasi altro tipo di problema, parlarne è ciò che dovresti fare. Tenere tutto per te ed allontanarti emotivamente da quello che stai vivendo, ti porta solo a far soffrire chi hai accanto. E ciò rischia di rendere molto più difficile il proseguo della storia. Cosa che, alla lunga ti porterebbe comunque a dover affrontare il problema. Meglio, quindi, farlo per tempo, no?

Cancro – Pretendi troppo

Da romantica quale sei, ritieni che l’amore sia così forte da poter sopportare qualsiasi scossone. Sebbene ciò sia vero, molto dipende però dall’entità e dalla frequenza di ciò che arriva. Il fatto che spesso sia proprio tu a metterlo alla prova non è, ad esempio, una cosa positiva. Chi ti ama, infatti, per quanto disposto a fare di tutto per te, potrebbe finire con il sentirsi sotto pressione e arrivare a riconsiderare la vostra storia insieme. Cosa che probabilmente ti è già capitata qualche volta. Il tuo errore più grande in amore, è quindi quello di non considerare mai che dall’altra parte potrebbero esserci delle fragilità e dal pretendere di poter sempre mettere amore e amato sotto prova. Amarsi, però, è anche altro. E sarà solo vivendo ciò che arriva che capirai davvero la forza del sentimento, e tutto senza dover pensare a strategie o pressioni che alla lunga finirebbero con il togliere l’entusiasmo anche a te.

Leone – Vuoi troppe attenzioni

È vero, chi decide di stare con te dovrebbe sapere bene a cosa va incontro. E per questo motivo non pensi mai di limitarti o di mostrarti diversa da quello che sei. Una cosa più che giusta a patto che ciò non diventi una scusa per pretendere sempre e comunque le attenzioni di chi ti sta accanto. Quanto vivi una storia d’amore devi infatti ricordarti che, prima di tutto, siete in due. Anche il partner avrà quindi bisogno della sua dose di attenzioni. E questo significa che dovrete dividervele in egual misura. Il rischio, altrimenti, è quello di mettere da parte qualcuno che alla lunga potrebbe risentire della cosa guardandosi intorno in cerca di conferme. Per poter vivere al meglio la tua storia d’amore dovresti quindi rimanere te stessa, godere delle attenzioni che ricevi ma non dimenticare mai di riservarne anche all’altra persona. Solo così il rapporto sarà paritario ed in grado di resistere nel tempo.

Vergine – Pretendi troppo

Che tu sia una persona esigente è un dato di fatto che non si può cambiare. Esserlo, però, non significa salire in cattedra e giudicare il partner per ogni cosa che fa. Amarsi dovrebbe essere un darsi e avere costante e reciproco. Un rapporto in cui i due camminano di pari passo verso una meta comune. E tutte le volte che finisci con il dimenticare questo particolare, rischi di danneggiare la tua storia d’amore. Se da un lato è giusto aiutare chi si ama a crescere e a migliorarsi, dall’altro è infatti molto importante riuscire a comprendere che prima di tutto andrebbe messa di mezzo l’empatia. Esprimere giudizi non richiesti, alla lunga può svilire anche i sentimenti più forti e, di contro, è ciò che tendi a sbagliare in amore. Lavorarci su, sarà sicuramente un buon modo per vivere al meglio la tua storia. E tutto senza il rischio di perdere la persona che ami per un errore del quale, presto o tardi, finiresti con il pentirti.

