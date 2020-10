Nuova allerta alimentare per dei cerali per la prima colazione. Rischio grave per i soggetti allergici.

Come tutti sappiamo, le allerte alimentari sono un sistema per monitorare gli alimenti e conoscere in tempo utile quelli che, a causa di contaminazioni, errori nelle etichette o problemi di altro tipo, risultano essere nocivi per la salute.

Un’allerta può arrivare dal Ministero della Salute, dal RASSF o da chi ha prodotto o distribuito un determinato prodotto. Proprio in questi giorni, ad esempio, la catena di supermercati Conad ha provveduto ad effettuare un richiamo per un prodotto a loro marchio che a causa di un errore sull’etichetta può essere molto pericoloso per i soggetti allergici.

Conad ritira un lotto di cereali per la prima colazione

L’annuncio, presente sul sito Conad.it, è rivolto in particolar modo ai consumatori allergici alle arachidi. Questo allergene è stato infatti riscontrato in un pacco di cereali dove non ne era indicata in alcun modo la presenza. A seguire le informazioni per riconoscere il prodotto:

Nome del prodotto: Corn Flakes glassati Conad g 375

Cod. EAN 8003170016798

Produttore: Molino Nicoli SpA – Via Locatelli 6 – Costa di Mezzate (BG)

Data di scadenza: 14/01/22

Motivo del richiamo: presenza dell’allergene arachide

Sul sito del Conad è stata inserita una nota apposita nella quale si invitano tutti i clienti allergici alle arachidi ed in possesso di una confezione di cereali con il lotto sopra indicato ad riportare la stessa in uno dei tanti punti vendita Conad. In questo modo sarà possibile ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto.

Chi non è allergico, invece, non corre alcun rischio e potrà comunque consumare il prodotto, facendo ovviamente attenzione a non offrirne a persone allergiche.

Allergia alle arachidi: i sintomi più comuni

L’allergia alle arachidi è una delle più gravi in assoluto in quanto può avere esiti anche fatali. I sintomi di questa allergia sono solitamente:

Prurito

Secchezza del cavo oro-faringeo

Orticaria

Asma

Vertigini

Senso di soffocamento

Choc anfilattico

Per questo motivo un’allerta di questo tipo si rivela particolarmente grave per tutti i soggetti allergici alle arachidi.

Come sempre, prestare attenzione a ciò che si mangia e ai prodotti che si acquistano è utile per la salvaguardia della salute personale e delle persone che si amano. In questi giorni, ad esempio, è bene stare attenti anche ad altre allerte recenti come il richiamo di un lotto di formaggio piemontese e l’allerta per una confezione di tonno in latta.