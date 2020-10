Questa è la sfida del momento che sta attanagliando il web. Pochissimi riescono a risolvere l’enigma in 20 secondi, eppure è molto ovvio.

Questo test sta facendo impazzire gli utenti del web. E’ una sfida molto semplice e consiste nel trovare un libro in 20 secondi. Dunque si tratta di un test davvero semplicissimo eppure la maggior parte degli utenti non riesce a trovare il libro nel tempo prestabilito. Per farlo bisogna essere un vero osservatore.

Test: se trovi il libro in 20 secondi sei un osservatore geniale

Il test è stato postato da Edu Prints Plus, una società specializzata in giochi e test rompicapo. I suoi post sono molto amati dagli utenti che li attendono con gioia per divertirsi a mettersi alla prova. L’azienda qualche giorno fa ha lanciato questa sfida e i suoi utenti sono letteralmente impazziti, trovare il libro nascosto tra gli tutti questi oggetti tecnologici in meno di venti secondi non è stato affatto semplice.

Eppure il contrasto è netto. Un libro, un oggetto di altri tempi spicca in mezo a telecomandi, pc, stereo, cuffie ecc.

In media sbirciando tra i commenti degli utenti, tra coloro che hanno accettato la sfida c’è chi ha trovato il libro in meno di 15 secondi e chi ha impiegato più di 3 minuti. Diciamo che non ci sono state vie di mezzo.

Se vuoi provare a vincere questa sfida sappi che hai esattamente 20 secondi per trovare il libro nascosto tra tutti questi oggetti tecnologici. Sei pronto?

L’azienda ribadisce che questo quiz è un ottimo passatempo per tutti gli appassionati di puzzle visivi, perchè necessita di una vista ben allenata a percepire i dettagli per essere risolto nei tempi previsti.

Se i 20 secondi sono passati e non ha trovato messun libro , clicca su SUCCESSIVo e scopri dove era nascosto il libro.

Ecco il libro. Come puoi vedere era nascosto in alto a destra nella foto, accanto a un joypad, come evidenziato dal cerchio rosso nella foto che segue.

Basta guardare il cerchio rosso per scoprire che il libro era proprio sotto i tuoi occhi ed era anche evidente.