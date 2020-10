Immigrati senza mascherina ballano per strada a Napoli, il video è virale

By

Succede per le strade di Napoli. Alcuni immigrati senza mascherina si sollazzano con balli e danze tribali per le strade di Napoli.

Immigrati ballano tranquillamente nelle strade della capitale partenopea senza rispettare le norme anti-Covid.

A Napoli le misure drastiche contro il contagio da coronavirus sbandierate dal governatore campano Vincenzo De Luca valgono per tutti tranne che per gli immigrati. Come dimostra un video girato a Porta Nolana venerdì sera e poi diventato virale.

Immigrati ballano per strada senza mascherina, il video

Africa? No, Napoli (Porta Nolana) questa sera: clandestini africani amici di De Luca e De Magistris si sollazzano con canti e danze tribali in strada. Distanziamento? Mascherine? Tutto a posto. Mi raccomando non li disturbate, loro possono. #RadioSavana pic.twitter.com/gwPGuNwkOw — RadioSavana (@RadioSavana) October 9, 2020

Il video riprende alcuni immigrati africani che ballano in strada, senza utilizzare le mascherine e il distanziamento per limitare il rischio contagio. Guardiamo insieme il tweet di denuncia.

Intanto il governo è pronto ad emanare un nuovo DPCM con nuove misure anti Coronavirus: il progetto di misure è definito “a semaforo” a seconda del quadro sanitario.