Cosa mangiare prima dell’allenamento: cibi che aiutano a dimagrire

Mangiare prima di un allenamento è importante per avere la giusta energia. Non tutti i cibi sono però adeguati. Vediamo quelli che aiutano a dimagrire.

Mangiare prima di allenarsi è importante, per non incorrere in fastidiosi cali di zuccheri. È necessario però consumare gli alimenti giusti e non farlo troppo a ridosso dell’attività fisica. Almeno un’ora e mezzo prima.

Sbagliato quindi saltare il pasto prima del workout, piuttosto meglio assumere qualcosa di leggero ma non sottoporci a restrittivi digiuni.

Offrendo un po’ di ‘benzina’ al nostro corpo, infatti, otterremo anche delle prestazioni migliori durante l’attività sportiva. Importante è scegliere i cibi più adatti, come quelli proteici. Scopriamo quali sono gli alimenti che ci aiutano a dimagrire.

Cibi che aiutano a dimagrire da consumare prima dell’allenamento

Oltre ai cibi giusti è importante arrivare idratati all’allenamento. Almeno un paio d’ore prima è buona regola bere mezzo litro d’acqua, mentre un’ora e mezzo prima possiamo fare uno spuntino per non restare senza energie durante il nostro workout.

In particolare la scelta dei cibi dovrà ricadere su quelli a basso indice glicemico. Spazio dunque a proteine e carboidrati. Ma vediamo quali sono i migliori prima dell’allenamento.

1) Avena. È un cereale completo ad alto contenuto di fibra. Stabilizza i livelli di glucosio nel sangue e aiuta a trasformare i grassi in energia. Ha poche calorie e protegge il cuore regolando anche i livelli di colesterolo nel sangue.

2) Centrifugati di frutta o verdura. Servono a farci aumentare le prestazioni sportive, sono facilmente digeribili e aiutano il metabolismo a bruciare prima i grassi. Prima di un allenamento rappresentano un’ottima fonte di energia. Spazio quindi a banana, mela, kiwi, ma anche sedano, carote, prezzemolo.

3) Semi di chia. Offrono molti benefici alla nostra salute. Infatti sono ricchi di omega-3, proteine, calcio e fibre. Inoltre assorbono acqua quindi ci mantengono idratati mentre ci alleniamo. Per consumarli possiamo aggiungerli ad un frullato, ne basterà un cucchiaino.

4) Avocado. Si tratta di un frutto che aiuta a regolare i livelli di colesterolo ma anche a perdere peso. Ricco di grassi buoni, ma anche vitamina B e magnesio, l’avocado può essere consumato insieme ad un’insalata o sopra a una fetta di pane integrale.

5) Tè verde. È ideale per chi ha un metabolismo lento. Oltre ad aiutare il sistema immunitario è un ottimo alleato per la perdita di peso. Bevuto prima di allenarsi è perfetto perché offre un’energia più duratura inoltre, i polifenoli contenuti nella bevanda aiutano a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue, evitando i picchi.

6) Frutta secca. Ovvero noci, pistacchi, noccioli, mandorle possono essere uno snack gustoso e ottimo per dimagrire. Hanno molte sostanze nutrienti ma anche tante proprietà benefiche. E la buona notizia è che si può mangiare anche un quarto d’ora prima di allenarsi.

7) Yogurt greco. Ecco la colazione perfetta prima di allenarsi. Ma anche ottimo a merenda. Uno spuntino sano che ti permetterà di dimagrire se ne sceglierai uno con lo 0% di grassi. Inoltre, è anche un’ottima fonte di calcio e potassio.

Scopri anche i 10 spuntini pre e post allenamento.