Anticipazioni Uomini e Donne del 9/10: Gianluca da un bacio inaspettato

Gianluca De Matteis, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 9/10, ha dato un bacio inaspettato. Ecco a chi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 9 ottobre, pubblicate in anteprima dal portale News Ued, promettono grandi cose per gli appassionati del dating show di Maria De Filippi. A partire dal bacio inaspettato dato dal tronista Gianluca De Matteis. Che cosa è successo?

Gianluca ha scelto di portare in esterna Gabriella, perché quest’ultima gli aveva dato del narcisista. I due si incontrano nei camerini e dopo alcuni momenti di tensione riescono a chiarirsi e trovare un punto di incontro e lui la saluta dandole un bacio a stampo.

Gianluca ha baciato Gabriella a Uomini e Donne, che è finito al centro della polemica a causa di una triste dichiarazione di un cavaliere, stupendo non solo tutti i protagonisti del programma e il relativo pubblico in studio ma anche la corteggiatrice stessa che ha voluto sottolineare come quel momento sia stato rubato da lui e non “voluto” da lei. Tra i due è innegabile una certa alchimia, visto che è stato il primo bacio del tronista nel programma.

Gianluca non mette di stupire perché durante il corso della puntata sceglie anche di mandare a casa Camilla, con cui aveva instaurato un certo feeling.

Uomini Donne anticipazioni: Sophie fa una richiesta ai corteggiatori

Le sorprese non sono di certo finite qua per quanto riguarda la registrazione di Uomini e Donne del 9 ottobre. La tronista Sophie Codegoni ha scelto di portare in esterna il suo corteggiatore Nino. I due vanno a mangiare del sushi e trascorrere una piacevole giornata insieme, ma lei ha voluto fare una richiesta a tutti gli altri corteggiatori che sono lì, in teoria, per conquistare il suo cuore. Quale?

Sophie ha chiesto ai corteggiatori di smetterla di frequentarsi tra loro. Non apprezza che loro trascorrano il loro tempo a scattarsi selfie e a registrare video per Tik Tok insieme visto che starebbero lì per lo stesso motivo e non di certo per stringere amicizia. La tronista, durante il corso della puntata, tra l’altro nella precedente Maria si era arrabbiata con una corteggiatrice, non ha mancato nel manifestare un certo dissenso per l’atteggiamento utilizzato dal suo collega Davide Donadei che aveva promesso a Beatrice di portarla in esterna durante il giorno del suo compleanno, ma che poi non ha mantenuto la parola per uscire con Chiara dopo aver ricevuto alcuni suoi messaggi tristi.

Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha trovato poco elegante il gesto di Davide, sottolineando come avrebbe almeno potuto farle recapitare qualcosa.

Poco spazio, purtroppo o per fortuna, è stato dato al Trono Over, dove Nicola ha fatto una toccante confessione. In studio è arrivato un nuovo cavaliere, Giuseppe, e hanno mandato dei video provenienti dalla vecchia puntata in cui Gemma e Tina litigano per un cactus.