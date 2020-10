Torta morbida di ricotta e frutti di bosco, il dolce delle feste

Creatività e semplicità che viaggiano insieme per un dolce goloso: è la torta morbida di ricotta e frutti di bosco, adatta anche ii meno esperti

Panna montata, ricotta e frutti di bosco. Basta nominare questi tre ingredienti per capire che la torta morbida di ricotta e frutti di bosco è una vera golosità, buona per le occasioni importanti ma anche per le feste.

La base invece della classica frolla o pan di spagna è una pasta biscotto molto facile da preparare. Così come il ripieno che è molto veloce da preparare. Il risultato finale è morbido ma non stucchevole in bocca, buonissimo anche per i bambini.

Torta morbida di ricotta e frutti di bosco, provate anche le fragole

Per questo dolce abbiamo scelto i frutti di bosco perché possiamo trovarli buona parte dell’anno, anche surgelati. In estate però puntate sulle fragole, tagliandole e mischiandole nello stesso modo.

Ingredienti

Per la base:

75 g farina 0

2 uova

75 g zucchero

vanillina s

sale

burro

Per il ripieno:

500 g ricotta

300 g frutti di bosco

200 g panna montata

limone

80 g zucchero semolato

zucchero a velo

Preparazione

Partite con la pasta biscotto che è la base della torta. Montate le uova insieme allo zucchero con lo sbattitore elettrico unendo anche un pizzico di sale. Dovete ottenere un composto spumoso e poi unite la farina setacciata e la vanillina. Mescolate l’impasto con un cucchiaio di legno o una spatola, facendo movimenti dal basso verso l’alto.

Imburrate una placca e copritela con un foglio di carta da forno (imburrando anche questo). Spolverizzatelo di farina e poi stendete l’impasto livellandolo. Infornate a 180° per 12′ circa, poi sfornate e capovolgete la pasta biscotto su un canovaccio, togliendo la carta.

Per la farcitura lavorate in una ciotola la ricotta con lo zucchero, la buccia grattugiata di un limone non trattato e poi incorporate la panna. A quel punto appoggiate su una placca, coperta da carta da forno, un anello da 24 x 18 cm sistemando lì dentro metà della pasta biscotto e, intorno, un giro di frutti di bosco. Quindi sul trancio di pasta biscotto spalmate la farcia a base di ricotta dopo averla mescolata con gli altri frutti di bosco.

Coprite con la pasta biscotto rimasta e lasciate raffreddare la torta in frigorifero per almeno 6-7 ore. Sformatela, spolverizzatela di zucchero a velo e servitela subito.