Scopri quali sono i segni dello zodiaco che non dimenticano mai. E che si ricordano sia dei torti subiti che dei gesti gentili nei loro confronti.

Alla base del quieto vivere e delle relazioni in generale, c’è un aspetto di cui molto spesso non ci cura e che è la capacità con cui gli altri ricordano le cose. Esistono infatti persone che tendono a sorvolare su tutto, prendendo le cose in modo superficiale e dimenticandosi di quanto gli viene detto o fatto. Al contrario, ce ne sono altre che hanno una buona memoria o che, più semplicemente, non dimenticano quanto gli dicono o fanno coloro che li circondano.

Si tratta di persone che anche dopo anni tengono a mente i trascorsi con coloro che frequentano e che si comportano in base a questi. Per questo motivo può essere molto utile saperle riconoscere. Perché se c’è una cosa sicura è che tra gli aspetti che portano a questo modo di essere c’è proprio l’influenza delle stelle. Scopriamo quindi quali sono i segni zodiacali che non dimenticano e quali, invece, hanno quella che si definisce memoria corta.

I segni zodiacali che non dimenticano e quelli che lo fanno spesso

Ariete – Quelli che dimenticano abbastanza in fretta

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete rientrano tra i segni che dimenticano le cose abbastanza in fretta. Abituati a vivere il momento, finiscono con il reagire all’istante a quanto gli viene fatto o detto. E ciò li spinge a non pensarci più. Anche quando subiscono un affronto sono soliti arrabbiarsi nell’immediato per poi lasciar correre e dimenticarsene. Cosa che fanno anche per le cose belle, rischiando di apparire come poco riconoscenti verso chi gli ha fatto più di un favore. Il loro modo di essere, però, gli impedisce davvero di soffermarsi su quanto è stato. Per loro ogni cosa va vissuta nel presente e se c’è una cosa che non faranno mai, questa è proprio il concentrarsi su quanto non potrà più essere modificato.

Toro – Quelli non dimenticano le cose importanti

I nativi del segno zodiacale del Toro hanno un approccio selettivo con ciò che andrebbe ricordato o dimenticato. Pur non curandosi in particolar modo di tutto ciò che gli capita intorno, cercano sempre di ricordarsi di quanto viene fatto per loro. Al contempo, se subiscono un torto non lo dimenticano, aspettando il momento in cui il ricordo di quanto avvenuto tornerà loro utile. Pur essendo sempre calmi e gentili, sono infatti persone in grado di provare risentimento. E quando ciò avviene possono diventare intrattabili. Allo stesso tempo sanno sempre come dimostrare la propria gratitudine a chi, invece, si è preso in qualche modo cura di loro. Sono insomma piuttosto bravi a non tralasciare mai le cose importanti. E questo a prescindere dalla loro natura.

Gemelli – Quelli che dimenticano a spot

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono come spesso accade molto difficili da definire. Se si parla di esperienze, tendono a metabolizzarle secondo i loro tempi che, inutile dirlo, sono piuttosto variabili. Quando qualcosa non va come vorrebbero e subiscono un torno, ad esempio, possono reagire nell’immediato o chiudersi in se stessi per esplodere in un secondo momento. Da questo modo di fare dipende la loro propensione a ricordare o dimenticare quanto gli viene detto e fatto. Lo stesso accade ovviamente anche per ciò che è positivo. I nativi del segno, infatti, possono vivere in modo diverso anche le cose belle. Tutto dipende dal mood che hanno al momento. Si tratta quindi di persone dalle quali ci si può aspettare praticamente di tutto.

Cancro – Quelli che fingono di dimenticare le cose spiacevoli

I nativi del segno zodiacale del Cancro amano far pensare di essere tipi da dimenticare le cose. Se da un lato amano ricordare i momenti belli o le azioni piacevoli che sono state fatte nei loro confronti, dall’altro sembrano voler mettere da parte tutto ciò che è negativo. Attenzione, però, perché in realtà non sono soliti dimenticarsene davvero. Se ritengono di aver subito un torto da qualcuno (anche se si sbagliano), avranno quindi un atteggiamento di chiusura. E tutto senza dare spiegazioni a riguardo. Per questo motivo trattare con loro è semplicemente impossibile. Pur cercando di apparire indifferenti e a loro modo superiori, i nativi del segno sono le persone che come dice il detto “se la legano al dito”, e tutto senza mai ammetterlo.

Leone – Quelli che non dimenticano solo ciò che gli interessa davvero

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono sempre molto attenti a come gli altri si comportano con loro. Ciò nonostante cercano di non prestare troppa attenzione ad atteggiamenti sui quali sanno di poter passar sopra. Presi come sono dalla loro vita e da, in primis, da se stessi, non hanno infatti abbastanza tempo da dedicare agli altri. Detto ciò, ci sono cose che tendono a non dimenticare e che solitamente coincidono con veri e propri affronti verso di loro o con atteggiamenti che non tollerano. Davanti a queste cose possono far finta di niente ma continuare a ricordare anche in eterno. Al contrario, hanno l’abitudine di dimenticarsi un po’ troppo facilmente quanto viene fatto di buono per loro. Forse perché convinti di meritarsi ogni forma di attenzione positiva?

Vergine – Quelli che non dimenticano

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno una mente analitica alla quale si associa una memoria di ferro. Questa diventa ancor più ferrea quando di mezzo ci sono gli altri ed il modo in cui si comportano con loro. Che si tratti di azioni buone o cattive, i nativi del segno ricordano sempre tutto, tenendolo ben vivo nella loro mente. Purtroppo, questo modo di fare, a volte finisce con il prendere il sopravvento. Riguardo le cose spiacevoli, ad esempio, i nati della Vergine sono capaci di provare rancore anche a distanza di anni. Un aspetto che può rendergli la vita meno rilassata di come potrebbe essere se imparassero a lasciar andare le cose. Per fortuna, il ricordo delle cose positive, ogni tanto torna a bilanciare un po’ le cose. Peccato solo che ciò non avvenga un po’ più spesso.

