Lenny Kravitz, 56 anni, fisico da urlo, qual è il suo segreto?

Lenny Kravitz a 56 anni si aggiudica ancora copertine a petto da nudo dove mostra il suo fisico incredibile. Qual è il suo segreto?

Ci sono persone che invecchiamo benissimo e altre per le quali il tempo sembra non passare mai. Questo è il caso del cantante Lenny Kravitz che vanta ancora pettorali da copertina a 56 anni.

Men’s Health gli ha dedicato la copertina e in una lunga intervista pubblicata all’interno del magazine, il cantante ha raccontato il segreto della sua belleza.

Lenny Kravitz: il tempo non passa, il segreto è l’amore

Pochi possono vantare una fortuna come la sua. Al di là della sua incredibile voce che lo ha reso famoso ed acclamato a livello mondiale ha anche un fisico che non fa palesare assolutamente gli anni che ha. All’età di 56 anni è incredibilmente aitante e sfoggia il suo fisico mozzafiato sulla copertina di Men’s Health che gli ha dedicato una lunga intervista per scoprire i segreti della sua forma strabiliante.

Nella lunga intervista Lenny Kravitz ha raccontato di quanto la musica abbia ricoperto un ruolo importante nella sua vita e del suo rapporto con essa, con la ex moglie Lisa Bonet , dei suoi figli e dell’attuale compagno della moglie, il popolare attore Jason Momoa.

Lenny Kravits ha parlato di un denominatore comune a tutti questi elementi che hanno reso la sua vita fantastica ed è l’amore. L’amore che prende forma in modo diverso, di se stesso dice di essere:

“Un padre divorziato che va d’accordo con la sua ex e con tutti quelli che lo circondano”

Il cantante racconta: “Le persone non riescono a credere a quanto siamo legati io e Jason, o quanto io lo sia ancora con la madre di mia figlia Zoë, come ci relazioniamo tra noi” […] “Lo facciamo semplicemente perché è quello che fai, lasciare che l’amore regni, no? Voglio dire, ovviamente, dopo una rottura ci vuole un po’ di lavoro e di tempo per guarire e riflettere ma, per quanto riguarda me e Jason, posso dire che nel momento in cui ci siamo incontrati ci siamo detti a vicenda ‘Ok, ti adoro'”.

E’ l’amore a renderlo così bello, più precisamente è il fatto di lasciare che l’amore regni nella sua vita.

Un uomo davvero esemplare, le sue parole sono toccanti e fanno riflettere, non bisogna lasciare che l’odio offuschi il cuore se si desidera che esso batte forte e sano nel petto e se il risultato sono pettorali come i suoi ben venga che l’amore regni.

In questa lunga intervista il cantante ha parlato della sua quarantena passata alle Bahamas. Bloccato sull’isola Eleuthera, deve ringraziare di avere due cani, la sola compagnia avuta in questo periodo che gli ha permesso di riflettere a lungo su ogni aspetto della sua vita. Con se oltre ai cani aveva solo una borsa con l’occorre per passare un weekend eppure è pronto ad affermare che lo rifarebbe subito e starebbe sull’isola molto più di due mesi:“potrei starci altri cinque mesi, anche cinque anni“.