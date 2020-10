L’annuncio social di Luigi Di Maio circa la liberazione dei prigionieri italiani catturati in Mali. Adesso Di Maio manifesta tutta la sua felicità con una foto di accoglienza.

Stamattina vi avevamo annunciato la liberazione dei due prigionieri italiani in Mali, il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Una nuova felicità per l’Italia che vede rientrare in patria altri due cittadini, dopo il rilascio e il rientro di Silvia Romano e Rossella Urro nel 2012.

A poche ore di differenza e dopo l’annuncio ufficiale avvenuto dai profili social del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Arrivano nuove informazioni dal suo profilo Instagram stavolta insieme al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al capo dell’Unità di crisi della Farnesina Stefano Verrecchia.

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte attendono il rientro in patria

“Finalmente a casa – esordisce il ministro degli esteri sulla sua pagina Instagram –

Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio ieri sono stati liberati in Mali dopo una lunga prigionia in mano ai terroristi.”

Dopo aver ringraziato tutte le realtà che hanno contribuito al rientro in patria di Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio tra cui l’Aise, le forze di intelligence italiane, l’Autorità giudiziaria italiana e tutti coloro che hanno permesso con grande impegno e sinergia il raggiungimento dell’obiettivo.

Infine, nella descrizione della foto Di Maio sottolinea tutto i progressi compiuti dall’Italia in poco più di un anno. Considerando un grande traguardo quello di aver liberato e riportato a casa 7 ostaggi italiani che erano nelle mani di terroristi od organizzazioni criminali.

Infine, il ministro degli esteri ha sottolineato l’impegno nei confronti dei nostri connazionali in Libia, “continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori.”